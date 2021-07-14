В сервисе DBaaS DataLine теперь можно размещать персональные данные

В сервисе DBaaS компании DataLine теперь можно размещать персональные данные. В рамках новой опции базы данных разворачиваются в облаке, аттестованном в соответствии с требованиями 152-ФЗ. Это позволит клиентам размещать в таких базах персональные данные 4, 3 и 2 уровней защищенности.

Представительства иностранных компаний, работающих в России, с помощью новой возможности сервиса DBaaS смогут выполнить требования 242-ФЗ, предписывающего обрабатывать персональные данные российских граждан на территории Российской Федерации. Сервис DBaaS развернут на базе собственных дата-центров DataLine в Москве.

«Почти каждая компания имеет дело с персональными данными клиентов или сотрудников, поэтому соблюдение 152-ФЗ в части информационных систем является необходимой мерой. С новыми возможностями сервиса DBaaS клиенты смогут выполнить требования закона “О персональных данных” быстро и без затрат на облачную инфраструктуру и мероприятия по приведению ее в соответствие со 152-ФЗ», — подчеркнул Михаил Соловьев, директор по развитию продуктов DataLine.

Базы данных, предоставляемые как сервис (DBaaS) и доступные для размещения в облаке, соответствующем требованиям законодательства о персональных данных: PostgreSQL, My SQL, Mongo DB, Cassandra, Redis, Microsoft SQL. В сервис DBaaS также входит администрирование СУБД, физической и виртуальной инфраструктуры, управление мониторингом и резервным копированием, помощь при настройке и техническая поддержка 24х7. Для сервиса DBaaS действует SLA, в котором детально отражены параметры качества сервиса, включая доступность.