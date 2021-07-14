Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3»

«Ред софт» и Communigate Systems подтвердили совместимость и корректность работы платформы для создания корпоративных коммуникационных систем Communigate Pro 6.3. и операционной системы «Ред ОС 7.3». Работа направлена на расширение спектра отечественных конкурентоспособных решений в рамках программы импортозамещения.

Communigate Pro – программная платформа для создания корпоративных коммуникационных систем, от масштабов небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих сотни тысяч пользователей. Communigate Pro объединяет в рамках единой программной платформы электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видео-коммуникациям, доступ и управление корпоративным контентом, а также контакт-центр. Платформа Communigate Pro 6.3 включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных в соответствии с приказом Минцифры России и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«Ред софт» и Communigate Systems сотрудничают с 2018 г. Крепкие партнерские отношения позволяют выпускать на рынок актуальные и технически усовершенствованные совместные решения. Эволюция ИТ в России во многом зависит от налаженной коммуникации разработчиков. Благодарим коллег из Communigate Systems за готовность развиваться вместе», – сказал заместитель генерального директора компании «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Мы высоко ценим наше партнерство, так как видим в нем большой потенциал для пользователей. Рынку не интересны отдельные решения — популярностью пользуются экосистемы и цифровые платформы, позволяющие закрывать основные потребности заказчиков. Сегодня необходимо создавать целостные линейки продуктов, импортонезависимые российские программно-аппаратные комплексы. Совместно с коллегами из «Ред софт» мы продолжим работать над тем, чтобы новые версии наших продуктов были совместимы друг с другом. Полная интеграция с российскими решениями, такими как «Ред ОС 7.3», дает нам дополнительные возможности для расширения функционала и позволяет отвечать запросам рынка», – отметил управляющий партнер группы компаний Communigate Systems Александр Малышев.