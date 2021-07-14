Microsoft представила Windows 365, открывая пользователям новые возможности облачной ОС

На конференции Inspire 2021 корпорация Microsoft представила Windows 365 – облачную службу, которая предоставляет организациям любого размера возможность по-новому использовать Windows 10 или Windows 11. Windows 365 переносит операционную систему в облако Microsoft Cloud, позволяя использовать приложения, данные или настройки Windows с любого устройства. Новый сервис построен на базе принципа Zero Trust: он хранит информацию в облаке, а не на устройстве, обеспечивая безопасную и продуктивную работу. Windows 365 также создает новую гибридную категорию персональных вычислений под названием Cloud PC, которая использует как мощь облака, так и возможности устройства для обеспечения полной персонализированной работы с Windows.

«С Windows 365 мы создаем новую категорию: Cloud PC, – отметил Сатья Наделла, председатель совета директоров и генеральный директор Microsoft. – Подобно тому, как приложения были перенесены в облако с помощью SaaS, теперь мы переносим операционную систему в облако, предоставляя организациям большую гибкость и безопасный способ расширить возможности своих сотрудников».

Windows 365 поможет работодателям решать проблемы, с которыми они столкнулись задолго до пандемии. Работники смогут получить большую гибкость и возможность работать из разных мест, не беспокоясь о безопасности данных организации. Сезонные сотрудники не будут сталкиваться с логистическими проблемами, связанными с получением нового оборудования или защитой личных устройств, что позволяет организации более эффективно и безопасно масштабироваться.

Компании могут обеспечить специализированных работников, занятых в творческих, аналитических, инженерных или научных областях, большей вычислительной мощностью и безопасным доступом к важным приложениям, которые им необходимы.

Благодаря объединению возможностей операционной системы Windows и облачных технологий, Windows 365 обладает преимуществами по трем ключевым направлениям.

Мощность. Благодаря мгновенной загрузке на персональный Cloud PC пользователи могут переносить все свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройство. Windows 365 обеспечивает полноценную работу с ПК в облаке. Облако также обеспечивает универсальные вычислительные мощности и хранение данных, позволяя ИТ-специалистам увеличивать или уменьшать масштаб в зависимости от потребностей. Выбирая Windows 10 или Windows 11 (когда она станет общедоступной в конце 2021 года), организации могут выбрать подходящий для них Cloud PC и платить за каждого пользователя в месяц.

Простота. С помощью Cloud PC пользователи могут входить в систему и продолжать работу на разных устройствах. Для ИТ-отдела Windows 365 также упрощает развертывание, обновление и управление системами – в отличие от других решений, Windows 365 не требует виртуализации. Благодаря Windows 365, оптимизированной для конечных точек, ИТ-специалисты могут легко приобретать, развертывать и управлять Сloud PC для своей организации так же, как они управляют физическими ПК с помощью Microsoft Endpoint Manager. Малые и средние предприятия могут приобрести Windows 365 напрямую или через поставщика облачных услуг и настроить Сloud PC для своей организации с помощью нескольких щелчков мыши.

Безопасность. Windows 365 построена по принципам «security by design» и «Zero Trust» с использованием возможностей облака. Информация защищена и хранится в облаке, а не на устройстве. Постоянно обновляясь и опираясь на возможности и принципы безопасности Microsoft, Windows 365 упрощает защиту и рекомендует оптимальные параметры защиты для конкретной среды.

От системных интеграторов до поставщиков управляемых услуг, от ISV до OEM-производителей – новая категория облачных ПК позволяет партнерам Microsoft предоставлять своим заказчикам новые возможности Windows в облаке.

ISV могут продолжать создавать приложения Windows и теперь предоставлять их в облаке, чтобы помочь компаниям работать по-новому в процессе цифровой трансформации. А производители оригинального оборудования (OEM) получат возможность интегрировать Windows 365 в свой широкий портфель услуг наряду с надежными функциями и безопасным оборудованием своих устройств.

Windows 365 станет общедоступной для предприятий всех размеров со 2 августа 2021 года.