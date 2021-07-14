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«1С» представила комплекс для цифровизации крупных промышленных предприятий

Фирма «1С» представила интегрированный кибериммунный программно-аппаратный комплекс, состоящий из решений фирмы «1С» и «Лаборатории Касперского» (НПО «Апротех»).

Комплекс решений обеспечивает полный цикл управления крупным производственным предприятием — от формирования и передачи производственных заданий на роботизированные комплексы до оценки экономической эффективности организации. При этом организовано кибериммунное взаимодействие с оборудованием посредством IIoT, которое обеспечивает безопасное соединение с MES/ERP/CPM-решением «1C:ERP. Управление холдингом».

«1С:ERP. Управление холдингом» — комплексное решение для цифровизации крупного бизнеса на 3-х уровнях управления (стратегический, тактический и оперативный) в едином продукте класса ERP+ на современной платформе «1С:Предприятие 8».

«1С» представила действующий интеграционный прототип, подготовленный партнером фирмы «1С», компанией PROF-IT GROUP: ячейка с роботом-манипулятором была подключена к ERP-системе и управлялась с использованием кибериммунного промышленного шлюза.

Владимир Бахур

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