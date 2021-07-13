Внедрение Infor EAM позволило оптимизировать обслуживание и ремонт на заводах «Технониколь»

За счет внедрения решения Infor EAM корпорация более чем в 3 раза снизила количество аварийных простоев на производстве, уменьшила затраты на обслуживание оборудования, а также добилась унификации и обеспечила прозрачность процессов технического обслуживания.

Сотрудничество Infor и «Технониколь» началось в 2012 году. Уже тогда корпорация сделала ставку на облачную модель внедрения, чтобы оптимизировать свои затраты на управление и эксплуатацию производственных активов в разных регионах страны и обеспечить максимальную отдачу от цифровизации процессов.

«Технониколь» требовалось создать эффективные механизмы для сбора и фиксации текущих событий и данных по оборудованию, а также для анализа информации по поломкам. Компания хотела с помощью цифровизации увеличить горизонты планирования по обращению ТМЦ и рабочих ресурсов, повысить прозрачность закупок и полностью автоматизировать повторяющиеся процедуры технического обслуживания.

Для достижения этих целей в «Технониколь» выбрали решение для управления основными фондами предприятия Infor EAM. Infor EAM полностью соответствовало потребностям бизнеса корпорации с точки зрения функциональности и позволяло реализовать облачную модель внедрения, которая создавала возможность для одновременной работы всех заводов «Технониколь» в едином облачном окружении.

Внедрение проводил партнер Infor – компания «Аспект». Решение установлено в отказоустойчивой конфигурации в дата-центре партнера, а производственные площадки «Технониколь» имеют доступ к платформе по надежно защищенному каналу в режиме 24/7/365.

С помощью Infor EAM были полностью автоматизированы система управления и снабжения процессов технического обслуживания и ремонта, система планирования работ, процессы взаимодействия с подрядными организациями, механизмы учета работы и обслуживания транспорта.

Сейчас в решении собран весь объем информации по оборудованию, необходимый для полностью прозрачного управление ремонтными работами. Структурирована работа складов запчастей, объем неликвидов удалось свести к нулю. Значительно выросла эффективность предупредительно-планового ремонта.

«Проект развертывания АСУ ТОиР на базе Infor EAM стал одним из флагманов цифровой трансформации внутри корпорации и позволил нам определить способы повышения эффективности производства и устранения потерь. Благодаря гибкости и масштабируемости Infor EAM удалось быстро тиражировать лучшие корпоративные практики ТОиР на предприятиях корпорации и достичь существенных результатов. Мы постоянно совершенствуем подходы к обслуживанию и ремонту производственного оборудования, применяем современные практики по управлению надежностью и рисками. С Infor EAM мы уверены, что сможем реализовать наши планы, сформировать и поддерживать стратегию управления производственными активами, оптимальную с точки зрения инвестиций и бизнес-целей компании», – говорит Денис Гусев, ведущий инженер по надежности в СБЕ МИ корпорации «Технониколь».

«Развертывание решения индустриального уровня по облачной модели в 2012 году стало для нас интересной задачей и в некоторой степени вызовом. Совместно с заказчиком и компанией Infor мы разработали оптимальную архитектуру и вариант размещения. Решение бесперебойно работает на протяжении длительного времени, наглядно демонстрируя свою способность легко справляться с увеличивающейся нагрузкой по мере подключения новых производственных площадок», – говорит Юрий Уваев, генеральный директор компании «Аспект».

Компания «Аспект» реализовала для «Технониколь» программу «Цифровой цех» и внедрила MES-решение (Manufacturing Execution System, система управления производственными процессами), способное контролировать свыше 100 000 параметров, поступающих с более чем 15 производственных линий, работающих на 7 производственных площадках в разных частях страны.

С одной стороны, это MES-решение обеспечивает оперативное управление производством, а с другой – является источником данных для Infor EAM. Система передает в Infor EAM показатели мониторинга работы оборудования для онлайн-аналитики, данные состояния оборудования для оперативного выявление неисправностей, детальную информацию о причинах неисправностей и простоев, а также ведет статистический учет режимов работы и наработки для повышения качества планирования и перепланирования ремонтов.

«Компания «Технониколь» во многом опередила тенденции развития рынка корпоративных информационных систем. Ещё в 2012 году корпорация целенаправленно искала поставщиков облачных EAM-решений, чтобы оптимизировать инвестиции и максимизировать экономический эффект от корпоративной инициативы по управлению производственными активами географически распределенных заводов. Уже тогда Infor смогла удовлетворить эти потребности и предоставить облачную платформу Infor EAM совместно с российским партнером – компанией «Аспект». Заказчик получил лучшее в своём классе решение, размещенное на высокотехнологичной облачной платформе партнёра, что позволило полностью сконцентрироваться на решении задач повышения эффективности управления производственными активами», – поясняет Сергей Гореленков, директор по работе с ключевыми заказчиками Infor Россия.

Корпорация «Технониколь» повсеместно внедряет инструменты Индустрии 4.0, а вместе с ними и принципы ТОиР 4.0 – концепции, при которой данные используются с максимальной эффективностью и позволяют оптимизировать подходы к выполнению ремонтных работ, сделать мероприятия по предотвращению отказов максимально автоматизированными и оперативными. Это уже принесло значительные результаты и обеспечит дальнейшую оптимизацию ТОиР за счет использования современных цифровых решений и подходов к обслуживанию. В планах компании применение принципов предиктивной аналитики и обнаружения потенциальных отказов на ранней стадии, развитие управления надежностью и рисками и реализация технического обслуживания, ориентированного на надежность (RCM).