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«Ритейл сервис» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС

МТС сообщила о реализации цифрового проекта для группы компаний «Ритейл сервис», специализирующейся в области комплексной автоматизации предприятий розничной торговли, общественного питания, развлекательных комплексов, производственных и других предприятий. Компания перенесла в облако CloudMTS часть внутренних ИТ-сервисов, в том числе систему Service Desk по приему и обработке обращений сотрудников.

Это позволит группе компаний «Ритейл сервис» обеспечить надёжную работу ИТ-систем в облаке, сокращая затраты на инфраструктуру. Благодаря тому, что при использовании облачных сервисов нет необходимости в приобретении нового или модернизации собственного оборудования, компания оптимизирует бюджет на ИТ. Внутренние сервисы стабильно работают при динамично изменяющейся нагрузке.

«Развитие внутренних сервисов, коммерческая разработка и поддержка проектов в ИТ-компаниях всегда идут параллельно. Важно обеспечить стабильную работу каждого из направлений, не допуская их зависимости друг от друга. Для этого необходимо разграничивать ресурсы коммерческой и внутренней направленности. Для своих внутренних решений мы используем облачную инфраструктуру CloudMTS», – отметил руководитель ИТ-отдела «РС-софт» (ГК «Ритейл сервис») Константин Бобков.

«В последние несколько лет запрос на использование облаков от предприятий Алтайского края стабильно растёт. Среди компаний, которые доверяют облачным решениям ИТ-разработчики, ритейлеры, производственные предприятия. Облачные ресурсы CloudMTS позволяют исключить необходимость выделять площади и дополнительных сотрудников для поддержки работы ИТ-оборудования. Не нужно нести расходы на обновление и увеличение мощности серверов. Также наше решение позволяет оперативно масштабировать инфраструктуру и повышает ее отказоустойчивость», – сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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