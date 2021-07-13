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Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане

Компания NOVARDIS занимается внедрением enterprise-решений, заказной разработкой и предоставляет услуги по технической поддержке бизнес-систем. Интегратор обладает крупнейшим портфолио проектов по трем ключевым направлениям программного обеспечения SAP: системы управления предприятием, управление складской и транспортной логистикой, управление клиентским опытом (e-commerce, цифровой маркетинг). Свою экспертизу и проектный опыт NOVARDIS планирует привнести на рынок Центральной Азии и будет развивать в своем казахстанском представительстве самодостаточную и независимую локальную компетенцию в области программных продуктов SAP и заказной разработки.

В этом году NOVARDIS открыл свое представительство в Нур-Султане и до конца года планирует открыть еще один офис в Алматы. На данный момент офис NOVARDIS в Казахстане активно расширяется, в планах интегратора дополнительное привлечение порядка 50 специалистов – SAP консультантов и разработчиков (Java, Python, и пр.).

«В казахстанском подразделении NOVARDIS мы создаем полноценную команду для потребностей региона Центральной Азии и не только. У нас обширная география проектов и сотрудники казахстанского офиса компании работают на всех проектах NOVARDIS, в том числе и международных. Мы считаем, что вовлеченность специалистов в масштабные международные проекты позволит нам в короткие сроки развить экспертизу казахстанского подразделения и в дальнейшем экспортировать ИТ-услуги по всему рынку заказчиков компании, включая СНГ, Европу и остальной мир», – прокомментировал Кемель Айтжанов, Управляющий Директор NOVARDIS в Центральной Азии.

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