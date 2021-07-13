«Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath

Объединенная команда «Югории» и «Крок» определила ряд приоритетных процессов, роботизация которых способна принести бизнесу максимальный эффект. Первым таким процессом стало внесение изменений в доверенности. Важной особенностью проекта стало то, что прежде, чем роботизировать процесс, его видоизменили. Раньше документы хранились и предоставлялись в отсканированном виде, что осложняло процесс извлечения необходимых текстовых блоков для робота. Теперь же на «вход» подается реестр в формате таблицы Excel, из которого робот берет необходимую информацию и работает с ней в ИТ-системе. Такой подход позволил увеличить скорость обработки документов до 5 раз.

«Роботизация наших внутренних процессов позволяет повышать эффективность, а значит улучшать качество сервиса для наших клиентов. Мы рассматриваем возможность масштабного внедрения роботизации и в другие бизнес-процессы нашей компании для того, чтобы выйти на новое плато эффективности», – отметил генеральный директор группы страховых компаний «Югория» Михаил Косенко.

«Многие компании незаслуженно игнорируют небольшие процессы, которые, на первый взгляд, не дадут большого выигрыша от роботизации. Однако роботизация множества небольших процессов может давать очень ощутимый результат как в скорости их выполнения, повышая SLA и снижая ошибки, так и высвобождая значительные ресурсы для более интеллектуального труда», – прокомментировал Денис Гаврилов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» со страховыми компаниями. «Понимание страховой специфики позволяет нам быстро определять потенциальные области для роботизации, оценивать эффект от внедрения технологии, а страховым компаниям – быть уверенными в результате».

В качестве технологического решения была выбрана платформа UiPath, являющаяся мировым лидером в области роботизации бизнес-процессов страховых компаний.

«Страховая отрасль находится в лидерах по внедрению программных роботов по всему миру, не является исключением и Россия. Платформа UiPath позволяет легко и быстро автоматизировать бизнес-процессы страховых компаний. А сочетание нашего глобального опыта со знаниями отраслевой команды «Крок» в страховании локальной специфики российского рынка позволяет нам в кратчайшие сроки реализовывать проекты, которые приносят ощутимую пользу страховым компаниям в России», – сообщила Светлана Анисимова, генеральный директор UiPath в России и СНГ.