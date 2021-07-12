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Интеграция Внедрения
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Schneider Electric создала модульный ЦОД для Тверского вагоностроительного завода

Schneider Electric в рамках проекта цифровой трансформации и внедрения технологий «Индустрии 4.0» на Тверском вагоностроительном заводе, совместно с партнером ООО «КИТ-Системс» реализовала «под ключ» проект создания модульного ЦОДа. Он включает в себя широкий спектр инновационных технологий в области физической инфраструктуры для обеспечения эффективной и высоконадежной работы разворачиваемого локально вычислительного, сетевого и иного ИТ-оборудования.

Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) – один из крупнейших в мире разработчиков и производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. В структуру компании входят несколько производственных предприятий, одно из которых – ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Предприятие специализируется на производстве пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч, электропоездов «Иволга», кузовов для трамваев. На заводе трудятся более 9400 человек, производственная мощность составляет 1200 вагонов и кузовов в год.

В рамках проекта цифровизации завода стояла задача разместить вычислительное оборудование для внедрения на предприятии цифровых сервисов, контроля над процессами производства в режиме реального времени, прогнозирования загрузки мощностей и объема производства с учетом текущего состояния оборудования, его планируемого технического обслуживания и ремонта, а также планов по вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Специалистами Schneider Electric совместно с партнером, «КИТ-Системс», был реализован проект возведения модульного ЦОДа – легко масштабируемой и быстро сооружаемой конструкции, внутри которой была развернута вся необходимая техническая инфраструктура. В рамках проекта было установлено самое современное и эффективное оборудование: щиты серии Prisma на базе компактных модульных выключателей Acti9 и Compact NSX с беспроводными датчиками энергии PowerTag и интерфейсом связи Smartlink, ИБП Easy UPS 3M, стойки распределения питания NetShelter Rack PDU, системы контроля состояния среды NetBotz, системы мониторинга Data Center Expert и многие другие современные решения. Кроме того, для обеспечения резервного энергопитания вычислительного центра в нем была установлена дизель-генераторная установка. Все работы были выполнены «под ключ»: от проектирования до сдачи в эксплуатацию полностью работоспособной инфраструктуры.

На заводе реализовано современное эффективное комплексное решение – модульный ЦОД, спроектированный и реализованный с учетом потребностей конкретного заказчика. Оборудование было успешно введено в эксплуатацию и полностью подготовлено для установки и использования.

Благодаря внедренным решениям была обеспечена возможность внедрения цифровых сервисов. Это, в свою очередь, позволило Тверскому вагоностроительному заводу повысить эффективность инвестиций в основные средства производства, а также снизить риски, связанные со сроками исполнения заказов.

Владимир Бахур

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