«Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines

«Рексофт» (Reksoft) раскрывает подробности проекта по автоматизации процессов DevOps для контентной платформы S7 Airlines.

Перед командой «Рексофт» была поставлена задача автоматизации DevOps для всей контентной платформы S7 с дружественным интерфейсом для контент- и маркетинг- сотрудников авиакомпании, не являющихся ИТ-специалистами. В результате была написана DevOps-платформа, автоматизирующая все необходимые действия по обновлениям более сотни рутинных операций таким образом, чтобы они могли выполняться без привлечения ИТ-команды. При необходимости обновления идут по заложенному графику или же выполняются под конкретную задачу.

Таким же образом были автоматизированы процессы DevOps для страниц по сезонным или тематическим распродажам билетов. Это позволяет сотрудникам маркетинга S7 самостоятельно тестировать лэндинги и их полный функционал до выведения страниц на официальные ресурсы авиакомпании. Платформу также активно используют все сотрудники команды разработки, не привлекая к задачам backend- или DevOps-специалистов.

Кроме того, в платформе заложен функционал защиты от несанкционированного вывода новых лендингов и страницы на официальные ресурсы, что исключает ряд стандартных ошибок, когда задача выполняется в оперативном режиме.

Отдельной большой задачей проекта была автоматизация компонентов DevOps для работы Интернет-ресурсов S7 в китайском сегменте Сети, учитывающая все местные нормы и особенности.

«С интернет-ресурсами S7 работает порядка 100 сотрудников авиакомпании, не являющихся ИТ-специалистами. Нам было важно, чтобы все они могли вести работу в оперативном режиме, не ожидая, когда освободится кто-то из команды разработки. Именно эту потребность закрыл проект с «Рексофт» по автоматизации DevOps. Платформа позволила в 2 раза сократить время вывода нужных страниц и лендингов в публичный доступ», - прокомментировал проект Александр Яткевич, руководитель продукта со стороны S7 Group.

«Для нас это очень интересный постоянно развивающийся проект, который сразу решает задачи команды разработки и бизнес-команды заказчика, минимизируя временные затраты обеих сторон. Только в течение 6 месяцев этого года наша платформа сэкономила более сотни человеко-часов сотрудников объединенной команды», - отметил Зураб Белый, руководитель практики Java компании «Рексофт».