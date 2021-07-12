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«БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ

С 2020 года БКС «Страхование жизни» работает в «Фабрике XBRL». Пользователи довольны использованием программы и опытом взаимодействия с «Синтегро консалтинг». Поэтому, с выходом «Положения 710-П», решили снова выбрать программу «Синтегро» для автоматизации требований – «Индикатор 710-П». Это помогло сократить сроки проекта – обе программы легко интегрируются между собой, и необходимо лишь настроить получение детализированных данных из других учетных систем страховщика. В дальнейшем поддержка систем будет проще – через «одно окно».

Работы по проекту начались в январе 2021 года.

Анна Головина, главный бухгалтер БКС «Страхование жизни», рассказала: «На данный момент мы много взаимодействуем с проектной командой – заканчиваем этап интеграции Индикатора с нашими учетными системами. Все идет хорошо: сроки соблюдаются, и мы уже видим первые результаты».

«Синтегро консалтинг» — российский разработчик программного обеспечения в области финансового учета и управления предприятием. Ключевыми направлениями деятельности компании являются автоматизация учета по ОСБУ, а также перевод отчетности на международный формат XBRL в некредитных финансовых организациях (НФО) с помощью собственных разработок - «Фабрика XBRL», «Синтегро ОСБУ», «Индикатор 710-П» и «Зарплата ОСБУ».

Страховая компания «БКС Страхование жизни» является 100% дочерней компанией ООО «Компания БКС». Зарегистрирована в Едином государственном реестре субъектов страхового дела за номером 4365. Компания с 2018 года имеет право на осуществление страхования жизни, пенсионного страхования, страхования от несчастных случаев и болезней, а также медицинского страхования.

Владимир Бахур

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