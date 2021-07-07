ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия»

«Трубная металлургическая компания» (ТМК), группа «Синара» и «Террасофт Россия» подписали генеральное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках договоренностей ТМК и группа «Синара» будут оказывать внутренние ИТ- и административные услуги, а также управлять их качеством с помощью low-code платформы Creatio, разработчиком которой является «Террасофт Россия».

Подписи под документом поставили директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб, начальник департамента информационных технологий группы «Синара» Сергей Вершинин и директор по работе с enterprise-клиентами компании «Террасофт Россия» Вадим Сорокин.

С помощью решений вендора — программного обеспечения Creatio — ТМК и группа «Синара» автоматизируют большое количество сервисных бизнес-процессов. В первую очередь будет создана ITSM-система, призванная управлять полным каталогом внутренних ИТ-услуг от базовой технической поддержки пользователей до развития корпоративных информационных систем и разработки новых цифровых сервисов.

Кроме того, в компаниях будут созданы внутренние корпоративные порталы, с помощью которых сотрудники смогут заказать и получить базовые бизнес-услуги в области бухгалтерского учёта, кадрового администрирования, юридического и финансового сопровождения — от заказа пропусков до оформления кадровых и бухгалтерских справок. Этот проект позволит повысить качество сервисов и упростить процедуру обращения сотрудников в новый центр бизнес-услуг «ТМК-Синара» (ЦБУ), в котором централизованы административные сервисы компаний.

«ТМК в ходе цифровой трансформации бизнес-процессов опирается на экспертизу ведущих разработчиков, которые привносят в ИТ-ландшафт компании передовые решения, в данном случае Creatio — современную BPM-платформу, основанную на эффективных low-code принципах. Благодаря соглашению с «Террасофт» мы систематизируем работу сразу по нескольким значимым направлениям на базе одной программной платформы, а также автоматизируем ряд базовых административных сервисов. Таким образом мы повышаем надежность ИТ-систем, эффективность нашей работы и за счет внедрения единого базового решения получаем возможность масштабировать эти технологии по мере роста бизнеса компании», — сказал Дмитрий Якоб.

«Группа «Синара» — холдинг, объединяющий более 45 предприятий в различных сферах: машиностроении, девелопменте, финансах, туризме. Поэтому особенно важно, что сотрудники всех предприятий и ТМК и Группы Синара будут использовать единую систему для взаимодействия с ЦБУ. Это позволит унифицировать рабочие процессы и повысить эффективность ЦБУ, а также упростит решение задач администрирования и технического сопровождения этой системы», — отметил Сергей Вершинин.

«ТМК и группа «Синара» — ведущие компании в своих отраслях, лидеры, который задают тон развития всему рынку. Мы рады сотрудничеству с такими партнерами и гордимся тем, что они выбрали платформу Creatio для реализации стратегии цифровой трансформации. Уже многие годы мы создаем решения для управления бизнес-процессами enterprise-организаций, поэтому уверен, что наши технологии станут крепкой основой для цифровизации ТМК и группы «Синара» и позволят им быть гибкими в условиях постоянных изменений», — сказал Вадим Сорокин.