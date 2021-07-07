CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Ramax Group и Datareon предложат клиентам новые подходы к интеграции данных

Ramax Group и Datareon подписали соглашение о партнерстве. Коллаборация позволит успешно решать сложные задачи клиентов в области построения распределенного информационного ландшафта.

«Продукты Datareon обеспечивают эффективное взаимодействие всех интегрируемых приложений в одном центре, – комментирует Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам и маркетингу Ramax Group. – Они объединяют имеющиеся источники информации и поддерживают централизованный обмен данными между разными информационными системами. Методики и технологии внедрения, которыми обладает наш новый партнер, позволят нам не только повысить качество выполнения проектов по автоматизации и оптимизации, но и сократить сроки внедрений».

Партнеры намерены развивать совместную экспертизу в области разработки и внедрения композитных ERP-приложений. Крупным предприятиям на российском рынке коллаборация открывает ряд преимуществ, среди которых снижение требований к ресурсам для каждого компонента, возможность гибкого управления ресурсами, сокращение расходов на доработки, снижение стоимости простоя, децентрализация разработки.

«В лице Ramax Group мы видим компанию-эксперта высокого уровня, который максимально клиентоориентирован и сфокусирован на использовании качественных решений в своих проектах. Партнерство позволит нам создавать и реализовывать совместную цифровую стратегию во многих компаниях-лидерах рынка», – говорит Владимир Рождественский, генеральный директор Datareon.

Фокус сотрудничества Ramax Group и Datareon направлен на оптимизацию и автоматизацию процессов управления мастер-данными, нормативно-справочной информацией и на создание интеграционных ландшафтов с помощью сервисной шины предприятия (ESB).

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство раздаст гранты на 4 миллиарда на развитие искусственного интеллекта

Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена

Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java

ИС госорганов переходят в «Гособлако»

ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда

Названы результаты пилотного проекта по бесконтактной оплате поездок на МЦД

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM

Обзор портативной аудиосистемы JBL PartyBox On-The-Go: возьми караоке с собой

Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?
Показать еще