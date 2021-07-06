«РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС

«РЕСО-Гарантия» выбрала решение компании Smart Engines для распознавания документов, необходимых для оформления страховых полисов через интернет. На базе решения Smart ID Engine в Единой информационной системе «РЕСО-Гарантия» реализована функциональность извлечения данных паспортов РФ, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС). Программный продукт работает в информационном контуре «РЕСО-Гарантия» и обеспечивает безопасность обработки клиентских данных, так как в процессе распознавания изображения не передаются в сторонние сервисы.

Универсальная страховая компания «РЕСО-Гарантия» создана в 1991 году и имеет лицензию более чем на 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность. В компании работает 38,2 тысячи агентов и брокеров, а ее филиальная сеть в России включает в себя 1400 филиалов и офисов продаж. Различными страховыми продуктами и услугами «РЕСО-Гарантия» пользуются более 11 млн клиентов — организаций и частных лиц.

Для оформления полиса страхования через интернет текущим и новым клиентам предлагается зарегистрироваться в личном кабинете, введя свою персональную информацию. Для покупки полиса ОСАГО или каско также требуется ввести данные о страхователе и объекте страхования, загрузив при этом изображения подтверждающих документов. Это могут быть как отсканированные копии, так и фотографии.

Загруженные изображения поступают на сервер «РЕСО-Гарантия», на котором установлен сервис распознавания. Smart ID Engine позволяет определить тип документа и распознать необходимые для оформления страховых полисов данные. Далее данные могут быть автоматически внесены в соответствующие поля формы, заполняемой клиентом в личном кабинете. После проверки пользователем заявления отправляются на следующие этапы оформления.

«Несмотря на то, что подобные решения по распознаванию документов появились уже достаточно давно, они не в полной мере учитывали требования онлайн-процедур и бизнес-процессов в части работы с фотографиями документов и скорости распознавания. Для нашего сервиса мы выбрали программный продукт компании Smart Engines, который позволяет распознавать данные менее чем за 1 секунду и уверенно работает даже с фотографиями, сделанными на мобильный телефон», — отметил начальник Управления информационных технологий «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Горчилин.

«Дистанционные каналы обслуживания играют важную роль в бизнесе современной страховой компании, работающей в сегменте автострахования. Мы рады, что сегодня наши технологии распознавания документов позволяют миллионам клиентов удобно покупать полисы в интернете», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

Распознавание паспорта РФ и других документов планируется использовать также для проведения дополнительных автоматических проверок клиентских данных в информационных системах «РЕСО-Гарантия».