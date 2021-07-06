«Корус консалтинг» запустила CRM-систему «1С-Битрикс» в MC-Bauchemie в Канаде

ГК «Корус консалтинг» внедрила англоязычную CRM на базе «1С-Битрикс» в канадском подразделении MC-Bauchemie, производителя материалов строительной химии. Новый инструмент позволяет сотрудникам филиала работать и контролировать взаимодействия с клиентами в едином информационном пространстве.

MC-Bauchemie, специализирующаяся на производстве материалов строительной химии и разработке технологий их эффективного применения, расширяется и открывает для себя новые рынки. Один из них – сегмент добавок к бетонным смесям в Канаде. Для сотрудников подразделения компания хотела создать единый и удобный рабочий инструмент, который поддержал бы взаимодействие с клиентами, наем и HR-задачи. В качестве инструмента MC-Bauchemie выбрала CRM-систему «1С-Битрикс», а партнером по внедрению – ГК «Корус консалтинг», которая ранее автоматизировала управление предприятием.

ИТ-компания внедрила облачную CRM-систему, а с помощью Low-code сервиса Parabola.io быстро интегрировала ИТ-инструменты без привлечения разработчиков. Среди них – телефония, электронная почта и Google-таблицы для ведения отчетности и контроля деятельности сотрудников. Дополнительно «Корус консалтинг» выстроила работу с холодными звонками и task-менеджментом.

«Если раньше компании задумывались о CRM-системе только при достижении кризиса управления, то сегодня подобные решения становятся неотъемлемым этапом развития любого бизнеса. Облачные сервисы позволяют буквально сразу после внедрения получать управляемые и прозрачные результаты работы сотрудников, минимизировать случаи потери информации и упрощают контроль», – сказал Тимофей Зайцев, менеджер по работе с ключевыми клиентами департамента CRM ГК «Корус консалтинг».

«Совместная работа с «Корус консалтинг» – пример бизнеса с человеческим лицом и многолетнего партнерства. Новый проект – нетипичный для ИТ-компании: в нем нет сложных интеграций, консалтинга и разработки, однако команда была сильно вовлечена в процесс, максимально лояльна и помогала в любой ситуации. Все задачи по настройке системы реализовывались буквально в режиме реального времени – благодаря высокой вовлеченности новая CRM появилась в максимально короткие сроки. А глубокие знания специфики бизнеса помогли создать инструмент, полностью отвечающий запросам и учитывающий все особенности бизнеса», – отметил Александр Мондрус, председатель совета директоров MC Bauchemie