ГК «Пионер» выбрала «Серчинформ КИБ» для защиты от утечек

ГК «Пионер» сменила поставщика решения для защиты от утечек информации. В мае 2021 г. девелоперская компания начала вводить в эксплуатацию «Серчинформ КИБ», на сегодня DLP-система защищает уже более половины корпоративных ПК и ноутбуков, и внедрение продолжается. Основная задача системы – предотвращение утечек информации, а также мониторинг работы сотрудников с третьими лицами, подрядчиками, соблюдения ими установленного регламента работы. ГК «Пионер» заинтересована в контроле обмена данными между коллегами, использования облачных сервисов, отправки информации через электронную почту.

В компании отметили, что еще на тесте система показала себя как надежный инструмент для оперативного контроля и позволила выявить инциденты безопасности. Так, «Серчинформ КИБ» помог обнаружить сотрудников, которые распространяли информацию, наносящую ущерб репутации компании, а также факты передачи конфиденциальных файлов в мессенджерах.

«У нас был опыт использования DLP другого вендора, поэтому есть, с чем сравнивать: в КИБ совершенно другой подход к управлению информацией. Интерфейс системы интуитивно понятен, в любой момент можно сформировать и просмотреть отчет по интересующим параметрам. Это позволяет быстро предоставить руководству компании запрашиваемую информацию – в наглядной и доступной форме. В «Серчинформ КИБ» продуман экспорт и импорт конфигурации, но даже там, где требуется вручную изменить настройки политик безопасности по какому-либо из модулей системы, разобраться в процедуре несложно. Радуют возможности интеграции решения. Все это значительно упрощает работу отдела ИБ», – сказал Артем Лобанов, руководитель направления информационной безопасности в ГК «Пионер».

Также среди преимуществ КИБ заказчик выделил гибкую настройку аналитических отчетов, широкий охват каналов контроля. Уже на начальном этапе внедрения в компании задействовали практически все модули системы. Кроме того, в ГК «Пионер» отметили высокое качество сопровождения продукта от вендора на всех этапах внедрения.

«Стоит упомянуть про качество работы технической поддержки в «Серчинформ». Думаю, для бизнеса важен этот критерий при работе с решением любого вендора. Специалисты хорошо знают систему и могут посоветовать оптимальные решения как в процессе развертывания, так и в процессе работы с ней, действуют уверенно и оперативно отвечают на поступающие к ним вопросы. Помимо сервиса технической поддержки, предусмотрено обучение сотрудников заказчика – еще один немаловажный фактор при внедрении нового решения», – отметил Артем Лобанов.

Работы по проекту внедрения систем защиты информации в ГК «Пионер» продолжаются. В планах – расширить периметр контроля, чтобы включить в него всех офисных и удаленных сотрудников, а также нарастить возможности мониторинга за счет подключения новых инструментов ИБ, в особенности «Серчинформ FileAuditor», DCAP-решения для контроля хранения файлов и пользовательских операций с ними.

«Мы развиваем сразу комплекс продуктов – для полноценной защиты бизнесу нужно видеть полную картину происходящего в компании, значит, брать под контроль максимум процессов. Сегодня у нас 6 решений, которые обеспечивают мониторинг на всех уровнях, от ИТ-инфраструктуры в целом до ее отдельных элементов – баз данных, файловых хранилищ, каналов связи. Все они бесшовно интегрируются и усиливают возможности друг друга. Это был прямой запрос наших клиентов», – отметил Леонид Чуриков, ведущий аналитик «Серчинформ».