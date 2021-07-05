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Интеграция Внедрения
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QIWI ускорила дистанционное обслуживание клиентов с помощью Naumen KMS

Naumen завершила проект внедрения решения для управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS) в контакт-центр экосистемы платежных и финансовых сервисов QIWI. Обновленная база знаний помогла сократить время обслуживания звонков и чатов с клиентами на 10%.

На основе Naumen KMS создан единый источник знаний для операторов контакт-центра, содержащий статьи о продуктах и услугах QIWI. Для точного и быстрого поиска информации в компании сделали логичнее и понятнее структуру базы знаний, а материалы стали емкими, единообразными и легко читаемыми. Также команда NAUMEN разработала шаблоны для статей, которые упростили сравнение продуктов или сервисов по отдельным параметрам, а также исключили риск того, что в статью забудут внести важную информацию. Через три месяца после запуска проекта сотрудники стали тратить на поиск информации менее 5 секунд, а число ошибок в консультациях уменьшилось в шесть раз.

«Внедрение Naumen KMS стало для нас не только возможностью реорганизовать структуру базы знаний, но и кардинально поменять ее содержание, привести статьи к единому и понятному для всех визуальному оформлению», — отметила Любовь Дубовицкая, руководитель отдела автоматизации проектов департамента клиентского сервиса QIWI.

Еще одним нововведением стало внедрение персонализированной ленты обновлений в соответствии с ролью пользователя. Осведомленность операторов обо всех изменениях в контенте поддерживается с помощью системы оповещений: прочтение приоритетных для сотрудника сообщений подтверждается мини-тестом или нажатием кнопки. Таким образом проходит мониторинг ознакомления с обновлением материалов.

«Система управления знаниями дополнительно поможет ускорить процесс адаптации сотрудников контакт-центра QIWI: новичкам будет проще разобраться в терминах и корпоративном сленге, получить информацию о характеристиках продукта и в несколько раз быстрее начать ориентироваться в структуре контента», — прокомментировал Алексей Зобнин, руководитель направления Naumen KMS.

Следующем этапом сотрудничества NAUMEN и QIWI станет автоматизация корпоративного обучения операторов.

Владимир Бахур

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