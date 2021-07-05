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«Манго телеком» анонсировала запуск маркетинговой BI-платформы

BI-платформа MANGO OFFICE находится в завершающей стадии разработки, будет иметь маркетинговый уклон по функциям и станет доступна клиентам оператора в 3 кв. нынешнего года, подтвердили в «Манго телеком».

«Манго телеком» специализируется на профессиональных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса. Сообщается, что BI (Business Intelligence, бизнес-аналитика) дополнит экосистему цифровых продуктов MANGO OFFICE, которая наряду с сервисами связи уже имеет многочисленные аналитические инструменты, включая инвентарь для маркетинга – коллтрекинг и сквозную аналитику.

Новая платформа позволит обрабатывать в режиме реального времени, глобально совмещать и комбинировать большие потоки данных: веб-аналитику, статистику средств коммуникации, клиентскую информацию из учетных систем, сводки из рекламных кабинетов и других источников.

«Компании смогут извлечь из своих данных максимум и начать «добывать» из них действительно ценные смыслы, чтобы в итоге построить прозрачный, контролируемый и управляемый data-driven маркетинг, – комментирует продакт-менеджер «Манго Телеком» Дмитрий Солодкин. – На первый план выходит даже не количество источников, которые можно одновременно подключать и обрабатывать в системе, а ее отчеты – как готовые, предустановленные, так и тонко настраиваемые под бизнес-процесс или задачу любой сложности».

Коммерческие условия предоставления нового сервиса не опубликованы.

Владимир Бахур

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