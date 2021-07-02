Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников

Компания «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Образование» 9.2. Это готовый комплект программного обеспечения, в который включены сама ОС, прикладные программы для учеников и педагогов всех ступеней образования (от дошкольного до высшего), а также инструменты для системных администраторов.

Теперь ОС «Альт Образование» можно использовать на компьютерах с российским процессором Baikal-M компании «Байкал Электроникс». Тестовые испытания подтвердили корректную работу ОС на этом оборудовании. Кроме того, ОС совместима с 32- и 64-битными процессорами Intel/AMD, а также с 64-битными процессорами ARM (aarch64).

«Перевод цифровой среды образовательных организаций на российские программы и компьютеры – задача государственной важности. Без ее решения невозможно в полной мере обеспечить технологическую независимость России в сфере ИТ. Готовые программно-аппаратные комплексы, которые мы создали вместе с «Байкал Электроникс», помогут школам, колледжам и вузам страны перевести учебный процесс на российские информационные технологии. Сегодняшние школьники и студенты завтра займут рабочие места, умея применять российские программы в любых областях деятельности», – сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО».

При установке ОС на компьютер пользователь может сам выбрать комплект прикладного ПО. Вместе с ОС он получает готовые комплекты программ для разных ступеней образования, для учителей, для организации серверов приложений или видеоконференцсвязи.

Согласно статистике «Базальт СПО», на работу с «Альт Образование» уже перешло 6% школ по всей России, ее используют в вузах и колледжах страны – в МГУ, СПбГУ, СПбПУ, МТУСИ, МИСиС, ЛЭТИ и др. В ближайшие годы разработчики прогнозируют многократный рост спроса на отечественные решения в связи с готовящимся законопроектом о запрете использования в школах иностранного ПО.

«Мы считаем участие в образовательных проектах важным шагом на пути российского импортозамещения. Если раньше учащиеся школ и вузов могли пользоваться лишь отдельными ИТ-решениями российского производства, то теперь они получили рабочие места, полностью оснащенные компьютерами на российских процессорах с предустановленной российский ОС. Мы рады, что ученики знакомятся с отечественными решениями со школьной скамьи – это важная инвестиция в будущее всей страны», – отметил Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics.