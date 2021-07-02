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MasterCloud оцифровал сеть супермаркетов «Винлаб» облачными решениями

Сеть супермаркетов напитков «Винлаб» совместно с технологическим партнером – инфраструктурным оператором связи, АО «Мастертел», – продолжает оцифровывать бизнес при помощи современных сервисов и решений. Уже в течение года технические специалисты двух крупных компаний совместно реализуют проект по внедрению облачной IT-инфраструктуры для развития и расширения сети магазинов.

Выбранные решения позволяют минимизировать риски, связанные с хранением и обработкой данных, а также оказывать безупречный клиентский сервис при помощи виртуальной инфраструктуры MasterCloud.

Директор по информационным технологиям «Винлаб» Евгений Шингарев уверен, что в современных реалиях потребители ждут, что любое их желание — даже самое необычное — будет выполнено максимально быстро и точно. Поэтому принятие решения о внедрении прорывных технологий стало вполне органичным для развития потенциала бизнеса. Следуя трендам, компания «Винлаб» полностью готова к требованиям цифрового потребителя.

Евгений Шингарев, CIO «Винлаб», сказал: «Мы – динамичная компания, поэтому для нас жизненно необходимо оперативно и качественно реагировать на вызовы рынка и требования наших бизнес-заказчиков. Для реализации инфраструктурных проектов выбор пал на надежного и проверенного партнера - «Мастертел», который предоставляет комплексные сервисы (от облачных ресурсов до каналов связи на базе собственной инфраструктуры) за счет единого центра ответственности. Немаловажным фактором для нас является оперативная поддержка сотрудников «Мастертел», способная в ограниченный срок решить наши задачи».

Владимир Елфимов, СCO «Мастертел», отметил: «Сегодня ритейл является одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики в плане внедрения цифровых сервисов и потребления облачных услуг. Создание удобств для покупателей, логистика, маркетинг и в целом цифровая трансформация бизнеса требуют отказоустойчивых IT-решений. Мы рады, что сеть «Винлаб» выбрала нас в качестве комплексного инфраструктурного партнера, предоставляющего не только облачные сервисы, но и сетевую связность для отказоустойчивого доступа к ним, в т.ч. из головного офиса и логистического комплекса в Подмосковье. Катастрофоустойчивый облачный кластер MasterCloud вместе с собственной волоконно-оптической сетью позволяет нам поддерживать динамичное развитие сети «Винлаб» и предоставлять первоклассный сервис».

Владимир Бахур

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