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TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения

Группа компаний ЦРТ, входящая в экосистему Сбера, 30 июня представила Нестор.BRIEF — новый продукт на основе технологий AI, который призван обеспечить протоколирование рабочих совещаний и онлайн-встреч. Решение трансформирует речь выступающих участников в текст и создает единый цифровой архив с итогами встречи.

Ранее компании TrueConf и ЦРТ создали совместную экспертную группу, которая обеспечила интеграцию Нестор.BRIEF с TrueConf Server — отечественной платформой для видеосвязи, удаленной работы и образования. Совместное применение решения ЦРТ с платформой TrueConf, отмеченной аналитиками Gartner, позволит компаниям обеспечить своих сотрудников защищенной видеосвязью с возможностью открытого или приватного протоколирования, что важно для крупных государственных и частных корпораций, федеральных министерств, служб, администраций и других специализированных структур, где требования к информационной безопасности имеют критически важное значение.

Нестор.BRIEF — продукт ЦРТ, который преобразует речь участников встречи в текст и формирует цифровой архив протоколов совещаний в виде интуитивно понятных объектов, где текст, видео и аудио совмещаются воедино. Каждый авторизованный участник совещания сможет понять кто, что и когда сказал, вне зависимости от того, как проводилось совещание: физически — в переговорной комнате, онлайн — через видеоконференцсвязь, или в смешанном формате.

TrueConf Server — программное решение для объединенных коммуникаций «всё в одном», которое включает в себя корпоративный мессенджер и платформу защищенной 4K-видеосвязи. TrueConf Server позволяет проводить безопасные видеоконференции и общедоступные вебинары со всеми необходимыми инструментами для удаленного взаимодействия: записью и трансляцией на Youtube, показом экранов и презентаций, отправкой файлов, голосованием и удаленным управлением рабочими столами. В 2021 году по итогам национальной премии «Цифровые Вершины» платформа TrueConf Server была признана лучшим решением для организации удаленной работы в России.

«Совместно с ЦРТ мы намерены добиться глубокой интеграции наших решений, — комментирует Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Это позволит повысить общий уровень бизнес-коммуникаций и проводить ВКС в крупных госкорпорациях и структурах в совершенно новом формате: итоги видеовстреч будут формироваться автоматически и без рисков передачи информации на сторонние ресурсы. Мы с коллегами уверены, что это окажет положительное влияние на продуктивность во время растущего на фоне пандемии числа видеоконференций между сотрудниками, которые работают удаленно или в гибридном режиме».

«Интеграция Нестор.BRIEF с ВКС-платформой TrueConf, признанной в России и за рубежом — международными аналитическими агентствами Gartner и IDC — позволит повысить экспортный потенциал наших решений, — комментирует Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ. — Применение ПО TrueConf и продуктов ЦРТ позволит клиентам по всему миру совместить передовые технологии для организации удаленной работы с автоматическим протоколированием рабочих видеовстреч».

Владимир Бахур

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