SPIRIT интегрировала VideoMost с Нестор.BRIEF

SPIRIT, разработчик программного продукта для видеоконференций VideoMost объявляет о завершении продуктовой интеграции с системой протоколирования совещаний Нестор.BRIEF (разработчик - группа компаний ЦРТ), в результате которой пользователи VideoMost могут автоматически формировать текстовые протоколы проведенных сеансов видеосвязи.

Интеграция VideoMost, программного продукта для видеоконференций и совместной работы с клиентами на ПК и мобильных устройствах, и системы Нестор.BRIEF - это возможность автоматического перевода голоса в текст. Весь массив видеосовещаний, проведенных в VideoMost, доступен в цифровом архиве Нестор.BRIEF для подготовки официального протокола встречи, который можно использовать для отчетности. Интеллектуальное протоколирование в реальном времени позволяет всем участникам видеосовещания принимать полноценное участие в дискуссии и не отвлекаться на ведение записей для протокола, который формируется автоматически нажатием пары кнопок сразу по завершении встречи.

«Российский ВКС продукт VideoMost позволяет записывать и хранить сеансы видеосвязи. При этом голос, видео и контент (документы, screen sharing) могут храниться вместе или отдельно в любых комбинациях, для сокращения емкости СХД. При интеграции VideoMost со speech-to-text продуктами, как Нестор.BRIEF, запись голоса используется для автоматической подготовки текстового протокола. При этом все записи совещаний хранятся в продукте VideoMost на серверах компании-заказчика, а не в облаке, что обеспечивает защиту конфиденциальной информации», – комментирует Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT.

С ростом частоты и длительности ежедневных видеосовещаний, массив видеоархивов стремительно возрастает, а поиск нужной информации может отнимать значительное время. Использование интеграции VideoMost + Нестор.BRIEF позволяет оптимизировать процесс документирования онлайн обсуждений, сокращает время на подготовку протоколов совещаний в два раза и упрощает поиск необходимой информации для повторного просмотра и анализа.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Современные цифровые коммуникации сотрудников вышли на принципиально новый уровень. Конфиденциальность обсуждаемых тем, необходимость накопления информации и дальнейшая работа с ней по результату видеоконференции становится критичной бизнес-функцией и для корпоративного бизнеса, и для государственных структур. Интеграция системы протоколирования Нестор.BRIEF от группы ЦРТ с российской ВКС VideoMost дает возможность нашим заказчикам получить единое, комплексное, безопасное решение для улучшения корпоративных коммуникаций и развития бизнеса».