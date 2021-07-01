Orange Business Services и Nokia развернут первую частную сеть 4G/5G с возможностью сквозного сетевого сегментирования в промышленности

Orange Business Services и Nokia развернут частную сеть 4G/5G с функциональностью сегментации сетевых слоев (network slicing) на заводе Schneider Electric во французском городе Ле-Водрёй. Сегментация сети — это ключевая функция для комплексного управления качеством обслуживания 4G/5G и безопасности промышленных процессов, операций и приложений в Индустрии 4.0.

Orange Business Services выбрал Nokia для создания сегментированной частной сети 4G/5G. Она позволит развивать собственные надежные, масштабируемые и устойчивые решения для современной промышленной среды.

Решение Nokia для сегментации сети поддерживает существующие устройства LTE, 5G Standalone (5G SA, автономный стандарт) и 5G Non Standalone (5G NSA, неавтономный стандарт). Также включает программное обеспечение контроллера домена в RAN, основном и транспортном уровнях, чтобы обеспечить взаимодействие сегментов.

Непрерывность работы сетевых слоев между LTE и 5G NR (New Radio) позволит Orange Business Services и Schneider Electric управлять современной внутренней сетью в промышленных условиях. С помощью этого решения оба партнера продолжают внедрять и тестировать управление приоритетами, производительностью и функциям безопасности, адаптированными к инновационным сценариям использования, оптимизируя при этом сетевые ресурсы.

Как глобальный поставщик цифровых услуг с опытом оператора и комплексного интегратора, Orange Business Services предлагает клиентам из сферы промышленности полный спектр сервисов: мобильные частные сети (MPN), построенные на частных инфраструктурах, виртуальные MPN на общедоступных сетях и гибридные сети MPN, объединяющие частную и общедоступную инфраструктуры. Архитектура выбирается так, чтобы наилучшим образом удовлетворить требования бизнеса к безопасности, производительности и отказоустойчивости как в промышленных комплексах, так и за их пределами, а также для оптимизации затрат.

«Благодаря передовой технологии сегментации сети от Nokia Orange Business Services может совместно со Schneider Electric продолжить исследования возможностей масштабируемого частного подключения 4G/5G, применяемого в промышленности», — прокомментировал старший вице-президент по радиосетям Orange Innovation Арно Вампарис (Arnaud Vamparys).

«С решением Nokia по сегментации сети поставщики услуг связи и предприятия смогут получить преимущество благодаря скорейшему запуску новых сервисов для всех конечных пользователей, оснащенных устройствами 4G или 5G. Как долгосрочный партнер по инновациям Nokia рада первому с Orange Business Services достижению в промышленной производственной среде», — сказал президент подразделения мобильных сетей Nokia Томми Уитто (Tommi Uitto).