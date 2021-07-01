Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета»

Распределенная облачная платформа для доставки трафика, ускорения и защиты веб-ресурса NGENIX, российский провайдер облачных сервисов для ускорения и защиты веб-ресурсов, стал поставщиком облачной платформы доставки трафика и киберзащиты для федерального онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет». Комплексное предложение включает все необходимые для электронной торговли инструменты на распределенной облачной платформе одного провайдера. Она поддержит стремительный рост числа заказов и расширение географии доставки. Самый быстрорастущийe-grocery в Рунете использует сервисы NGENIX для ускорения загрузки веб-ресурса, защиты от кибератаки стабильной работы при пиковых нагрузках. Распределенная облачная инфраструктура с десятками узлов во всех федеральных округах помогает СберМаркету сделать свои сервисы доступными для клиентов на всей территории России.

Рынок доставки продуктов и товаров первой необходимости имеет огромный потенциал в России. В 2020 году СберМаркет запустил 83 региона и нарастил продажи в 11 раз, а количество заказов увеличилось в 14 раз. СберМаркет каждый месяц доставляет клиентам в 151 городе России от Калининграда до Владивостока более 1 миллиона заказов. Перевод веб-ресурса на распределенную облачную инфраструктуру NGENIX поможет сотням тысяч граждан и организаций из более удаленных точек страны упростить решение жизненно важных задач уже в этом году.

СберМаркет отдал предпочтение NGENIX по ряду ключевых характеристик, среди которых производительность, возможности масштабирования и другие преимущества компании как локального игрока. Российская распределенная облачная платформа показала лучшие результаты в сравнении с зарубежным вендором при тестировании и проверке на соответствие требованиям федерального онлайн-сервиса доставки продуктов. Он использует комплексное предложение NGENIX, включающее более 10 облачных сервисов, а также круглосуточную профессиональную техническую поддержку через расширенный набор каналов коммуникации.

Доступ к крупнейшей в РФ распределенной облачной инфраструктуре емкостью 2,75 Тбит/с и взаимодействием с более 1000 интернет-провайдеров дает неограниченные возможности масштабирования бизнеса и решает критически важные задачи для веб-ресурса sbermarket.ru.

Повышение конверсии и улучшение пользовательского опыта с сервисом Website Acceleration, ускоряющим загрузку всего содержимого веб-ресурса: одновременно статических и динамических данных.

Противодействие кибератакам с помощью сервиса DDoS Protection, защищающего от DDoS-атак и блокирующего нежелательный трафик на уровне сети и приложений, и сервиса Wallarm. Application Firewall с защитой от взлома на основе Wallarm NG WAF.

Обеспечение отказоустойчивости с сервисом поддержки доменных зон Secure DNS, позволяющем перенести обработку DNS-запросов к доменной зоне на платформу и защититься от DDoS-атак на DNS.

Анализ эффективности выхода в новые регионы с сервисом расширенной аналитики Advanced Analytics, предоставляющем статистику поведения пользователей в удобном личном кабинете.

«Потенциал рынка доставки продуктов в России действительно огромен. Он находится в самом начале своего развития, занимая около 1% в отличие от 5–15% на развитых рынках. Поэтому кратные темпы роста определяют требования как к нашей ИТ-команде и инфраструктуре, так и к технологическим партнерам таким, как NGENIX. Это российский провайдер облачных сервисов, способный обеспечить то, что нам необходимо для реализации стратегии. Мы получили 4 в 1 – платформу для защиты, ускорения и отказоустойчивости и сервисную команду, поддерживающую рост нашего бизнеса и нагрузки на веб-ресурс круглосуточно и на родном языке. С опорой на распределенную облачную платформу в 24 регионах и команду единомышленников для решения нестандартных задач нам по силам взять следующую «первую милю» и сделать доступными услуги доставки продуктов миллионам российских семей», - сказал Максим Мельников, руководитель отдела информационной безопасности СберМаркета.

«Благодарим СберМаркет за выбор NGENIX. Мы рады предоставить федеральному онлайн-сервису наше комплексное облачное решение и техническую экспертизу, чтобы помогать каждый день снабжать продуктами десятки тысяч россиян во всех регионах и отвечать на вызовы роста бизнеса. За последний год роль цифровых платформ в нашей жизни многократно возросла. Мы видим роль NGENIX в том, чтобы предоставлять лидерам рынка электронной торговли, таким как СберМаркет, портфель надежных облачных услуг для веб-ресурсов, позволяющих сократить затраты на их разработку и поддержку, сфокусироваться на развитии сервиса и на растущем клиентском спросе», - прокомментировал Константин Чумаченко, генеральный директор NGENIX.

NGENIX работает с ведущими игроками рынка электронной торговли. Каждый пятый крупнейший интернет-магазин в России, в том числе ozon.ru, «Азбука вкуса», «Сбермегамаркет» (goods.ru), avito.ru и др., использует облачную платформу NGENIX.