МТС обеспечит цифровыми сервисами дома группы «Эталон»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и группа «Эталон», российский девелопер, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. МТС станет единым поставщиком цифровых сервисов для жилых комплексов Группы «Эталон».

На первом этапе сотрудничества компании оцифруют четыре жилых комплекса: «Серебряный фонтан», Shagal и Nagatino i-Land в Москве и квартал Che в Санкт-Петербурге. МТС обеспечит дома телекоммуникационной инфраструктурой, установит и подключит порядка 50 тыс. устройств для управления зданиями к собственной облачной платформе, внедрит цифровую платформу для взаимодействия между жителями и управляющей компанией.

МТС первой из операторов и ИТ-компаний реализует проект по цифровизации многоквартирных домов, начиная с этапа проектирования зданий. Компания объединит инженерные и телекоммуникационные системы в единую сеть, которая обеспечит широкополосный доступ в интернет в квартирах, работу IoT-устройств и систем безопасности УК. Это позволит снизить издержки до 20% и обеспечить «бесшовный» сервис для застройщика и УК.

Соглашение подразумевает подключение комплекса решений для цифровой недвижимости:

систем контроля и управления доступом, в том числе с использованием бесконтактных технологий;

домофонов, синхронизированных со смартфоном;

систем мониторинга инженерных сетей;

видеоаналитики с возможностью удаленного доступа к камерам;

автоматизированных систем передачи показаний счетчиков, выставления счетов и онлайн-оплаты коммунальных услуг;

приложений для взаимодействия жителей с управляющей компанией, в том числе для заказа пропусков, сервисов и услуг;

инструментов управления системами «умного дома».