«Крок» оцифровал работу волонтерских команд

ИТ-компания «Крок» создала CRM-систему для работы с добровольцами в рамках проекта для платформы социальных изменений todogood. Теперь команды социально значимых проектов будут формироваться быстрее, а к решению задач привлекаться наиболее подходящие волонтеры, исходя из их навыков и интересов. В основе CRM-системы лежит low-code платформа Creatio. Проект реализован в рамках благотворительной инициативы от «Крок» и “Террасофт Россия”, вендора Creatio.

Todogood – это платформа социальных изменений, которая позволяет профессионалам из мира бизнеса применить свои талант и опыт в решении стратегических задач некоммерческого сектора. Долгое время волонтерская база велась в разрозненных источниках, например, Excel-таблицах. Это приводило к тому, что анкеты более чем 2000 человек могли дублироваться или теряться, а сбор заявок от новых участников проходил в ручном режиме. Кроме того, выбор волонтеров для конкретного благотворительного проекта происходил без учета их компетенций, сбор проектной команды затягивался, а этапы реализации могли путаться.

Команда «Крок» провела анализ и предложила несколько инструментов решения проблем. Для сбора заявок был создан конструктор для получения данных с web-формы и их загрузки в CRM-систему. Система позволяет формировать карточку добровольца, где, кроме контактных данных, также хранится информация о его навыках: бизнес-анализ, программирование и тд. Кроме того, теперь учитываются направления, в которых волонтеру интересно развиваться, что помогает подобрать оптимальную команду для конкретного проекта. Благодаря инструментам проектного менеджмента, предусмотренных в системе, участники могут вести и отслеживать этапы, плановые сроки, формировать и закрывать задачи, строить интерактивную аналитику. По завершению проекта выставляются оценки, которые позволяют оценить эффективность участия в проекте, повысив в итоге свой статус от «волонтера» до «ментора» или «эксперта».

«Миссия любого социально значимого проекта состоит в том, чтобы сделать жизнь как отдельного человека, так и целых групп людей лучше. Это соответствует и той идее, которой мы придерживаемся в «Крок», воплощая ее как внутри, так и вне компании. Мы гордимся, что смогли помочь тысячам людей попробовать себя в качестве волонтера, и именно это вложили в наш проект для todogood», – отметила Елена Габдуллина, руководитель направления «Автоматизация бизнес-процессов» ИТ-компании «Крок».

«Мы рады, что low-code платформа Creatio помогает как цифровой трансформации крупных предприятий, так и значимым социальным проектам. Todogood способствует многим общественно значимым инициативам, а значит – тысячам людей, и я уверен, что новая CRM-система поможет компании воплощать еще больше полезных идей. Благодарим todogood за выбор Creatio, а нашего партнера «Крок» – за профессиональное выполнение проекта», - прокомментировал Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».

Процессы в благотворительных организациях ничем не отличаются от таковых в бизнесе: есть этапы, ответственные, конечный результат, к которому стремится команда. Поэтому для социально значимых инициатив также важна эффективность, более того, пожалуй, для нас она даже важнее. Внедрение нового инструмента управления проектами позволит нам достичь еще более амбициозных целей, вовлечь еще больше волонтеров, которые раскроют свой потенциал в самых разных направлениях и проектах. Спасибо экспертам «Крок» и “Террасофт Россия“ за значимый вклад в развитие Платформы социальных изменений todogood и интеллектуального волонтерства”, – отметила Мария Акулич, операционный директор todogood.