Компания «ТехАудит» доработала обновленную версию BI-платформы Apache Superset во «ВкусВилле»

Компания «ТехАудит» объявила о завершении работ по миграции корпоративной системы бизнес-аналитики «ВкусВилл» на новую версию BI-платформы Superset 1.1. Apache Superset, программный продукт с открытым кодом, более двух лет является стандартным инструментом формирования отчетности, визуализации и анализа данных для продуктовой сети, насчитывающей сегодня более 1300 магазинов, и используется в управлении розницей, электронной коммерцией, лояльностью, логистикой, службе доставки и др. подразделениях.

Переход на новую версию был совмещен с реализацией ряда доработок в программном коде, касающихся локализации и расширения функциональных возможностей системы. Все работы заняли чуть более одного месяца, в течение которых была развернута dev-среда с Superset 1.1, в которой проводились изменения на уровне программного кода, после чего из продуктивной Superset 0.38 был перенесен репозиторий метаданных с более чем сотней отчетов, и проведено тщательное тестирование их работоспособности.

Для сотрудников ВкусВилл переход оказался незаметным – после окончания тестирования и переключения адресов, пользователи стали автоматически работать с новой версией BI-платформы. Среди значимых изменений в новой версии бизнес-аналитики от Apache необходимо отметить переработанный пользовательский интерфейс, новую интерактивную сводную таблицу с тепловой картой, усовершенствования в части обеспечения безопасного доступа к данным, возможность увеличения графиков на полный экран, обновленный портал.

Доработки, проведенные командой «ТехАудит», коснулись локализации, автоматической подстройки контента под пользователя и разработки функции выгрузки таблиц, кросс-таблиц и таблиц с временными рядами в Excel с сохранением их представления.

«Удобная платформа, которая позволяет смотреть любые аналитические данные по заказам и курьерам. Последнее обновление существенно ускорило работу. Отлично, что можно выгружать в Excel», - отметил Эмиль Абузяров, руководитель курьерской службы «ВкусВилл».

«Могу сказать, что SuperSet стала работать быстрее, корректнее, стало удобно работать с фильтрами. Хорошие отчеты с графиками. Появился скроллбар и стало удобнее работать с ноутбука, появилась возможность выбирать временные интервалы с точностью до секунды. Эти изменения дают более широкие возможности для настраивания выводимых отчетов. Еще одно важно преимущество – более оперативное отображение данных», - сказал Георгий Рогуленко, территориальный руководитель доставки «ВкусВилл».