CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

Global Factoring Network присоединилась к системе онлайн-финансирования на платформе GetFinance

Global Factoring Network (ООО «Глобал факторинг нетворк рус»), предложила своим клиентам финансирование в 100% дистанционном формате на мультифакторной платформе GetFinance. Это уже 20-я факторинговая компания, подключившаяся к платформе и осуществляющая с ее помощью выдачу финансирования компаниям любого масштаба — от микропредприятий до крупного бизнеса.

В рамках онлайн-факторинга финансируются контракты по 223-ФЗ, 615-ПП РФ, 44-ФЗ и коммерческие контракты — к GetFinance подключены 782 дебитора из 70 регионов. Выдача финансирования осуществляется за 24 часа, получить факторинг может компания из любой точки России.

Управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко сказал: «Наша компания на сегодняшний день находится в стадии активного роста – так, 1 квартал 2021 года стал одним из самых успешных в истории деятельности, отмечена позитивная динамика по всех ключевым показателям деятельности, увеличивается факторинговый портфель, растет число активных клиентов. Рассчитываем, что подключение ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС к GetFinance поможет вывести наш бизнес на новый технологический уровень, предложить клиентам из разных регионов выгодные и удобные условия финансирования, снизить издержки на оформление факторинговых сделок».

Егор Газетин, генеральный директор GetFinance, сказал: «Онлайн-факторинг – удобный инструмент для быстрого получения финансирования, пополнения оборотного капитала для компаний из разных сфер деятельности. Подключение Global Factoring Network к платформе – это в первую очередь новые возможности для клиентов, теперь у них появится доступ к большему числу предложений от различных факторинговый компаний».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Судебная экспертиза сочла, что Huawei незаконно пользуется изобретением россиянина. Но суд встал на сторону компании

Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем ЭДО 2021

Как меняется уровень цифровизации в России

Создание 250-миллионной ГИС переклинило из-за неразберихи вокруг «Гостеха»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51

Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию

Грозы и молнии на Земле влияют на ее ионосферу — в чем риски?

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать
Показать еще