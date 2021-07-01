Denso внедрила программные продукты «Сименс» с целью цифровой трансформации процессов проектирования автомобильных комплектующих

Пакет решений Simcenter от «Сименс» выбран в качестве основного инструмента модельно-ориентированной разработки изделий (MBD/MBSE)

Применяемые и в Японии, и по всему миру системы модельно-ориентированного проектирования изделий и процессов обеспечивают крупнейшие за последние 100 лет преобразования в автомобильной отрасли

Опытная эксплуатация завершена за три года, а на 2022 г. запланировано полномасштабное внедрение

Компания Siemens Digital Industries Software объявляет о том, что японская корпорация Denso —изготовитель автомобильных комплектующих — выбрала программные продукты «Сименс» в качестве базового инструмента модельно-ориентированной разработки изделий нового поколения. Используя модельно-ориентированный подход к проведению расчетов, Denso сможет не только устранить существующие проблемы, но и выполнять поиск в широком пространстве проектных решений на ранних этапах разработки, когда опытные образцы еще не изготовлены. Новый процесс сократит сроки проектирования изделий, снизит расходы, повысит качество конечного продукта и укрепит конкурентоспособность предприятия.

«Сименс» поддерживает проект целым рядом услуг: консультации по выстраиванию оптимальных бизнес-процессов, организация опытной эксплуатации в конструкторском бюро, построение процессов моделирования. Внедрив пакет приложений Simcenter для численного моделирования и проведения испытаний, компания Denso продолжает внедрять системные расчеты при проектирование изделий. Решения семейства Simcenter для 1D-численного моделирования будут использовать и конструктора и расчетчики, а Teamcenter внутри единой информационной среды обеспечит бесшовную передачу моделей между различными подразделениями компании в разных странах.