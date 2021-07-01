Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories

Pharmalys Laboratories — швейцарская компания, которая занимается производством, дистрибуцией и продвижением премиальных детских смесей и детского питания. Представлена в 50 странах мира — в Европе, Азии, Африке, Средней Азии. Для большей гибкости своих бизнес-процессов и повышения эффективности работы своих филиалов в разных странах компания активно использует облачные технологии.

Поставщиком облачных услуг на территории России стала компания Cloud4Y. Корпоративный облачный провайдер работает на рынке с 2009 г.

Провайдер предоставил все необходимые ресурсы по модели IaaS, а Pharmalys Laboratories развернул на них инфраструктуру SAP-систем. На первом этапе производитель детского питания провел полное тестирование систем, причем облачный провайдер пошел навстречу клиенту и предоставил инфраструктуру в тесте на срок больше стандартного с учетом особенностей миграции и настройки инфраструктуры Pharmalys Laboratories. Техническая поддержка провайдера оперативно отрабатывала на всех этапах тестирования. За этим последовал второй этап сотрудничества — организация работы SAP-систем в боевом режиме на платформе провайдера.

Миграция инфраструктуры в облако Cloud4Y осуществлялась силами штатных специалистов Pharmalys Laboratories, сотрудники провайдера оказывали преимущественно информационную поддержку. Переезд на облачные ресурсы прошел быстро и без инцидентов.