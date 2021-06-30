OPPO использует инфраструктуру AWS для сервисов операционной системы OPPO ColorOS

OPPO продолжает сотрудничество с Amazon Web Services (AWS), глобальной облачной платформой, для предоставления расширенных облачных сервисов для пользователей операционной системы OPPO ColorOS по всему миру.

С помощью AWS OPPO предоставит пользователям смартфонов безопасные сервисы хранения данных, с помощью которых они смогут удобно хранить в облаке фотографии, видео, контакты, заметки и важные данные. С целью осуществления этой возможности OPPO использует глобальную инфраструктуру AWS в Сингапуре, Франции и Индии для ускорения развертывания облачных сервисов, включая Amazon Aurora (реляционную базу данных, созданную для облака) и Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Чтобы повысить соответствие требованиям, а также уровень безопасности OPPO работает с сервисами для повышения безопасности AWS, включая AWS CloudTrail, AWS Key Management Service (AWS KMS), AWS Network Firewall, AWS Certificate Manager и AWS Artifact.

Дэвид Гу, управляющий директор OPPO по международному интернет-бизнесу, заявил: «OPPO ориентирована на предоставление наилучшего пользовательского опыта. Ведущие в отрасли возможности AWS позволяют нам быстро развертывать облачные сервисы, чтобы предоставлять пользователям по всему миру более плавный мобильный интерфейс. Заботясь о безопасном и надежном пользовательском опыте, облачные сервисы безопасности AWS помогут нам еще больше повысить конфиденциальность данных и защиту нашей собственной операционной системы ColorOS на устройствах OPPO».

«Являясь самой распространенной в мире облачной платформой, AWS постоянно развивает свои сервисы для поддержки практически любой облачной рабочей нагрузки. Мы рады оказать поддержку такой компании, как OPPO, с помощью самого широкого набора сервисов, а также передовых в отрасли сервисов обеспечения безопасности в соответствии с требованиями для ведения бизнеса и обслуживания международных пользователей. С помощью AWS OPPO сможет ускорить развитие своего глобального бизнеса безопасным и эффективным способом, соблюдая при этом местные требования соответствия в странах по всему миру», - сказал Ли Сяоман, генеральный менеджер коммерческого сектора AWS Greater China.

Последняя версия ColorOS 11 на Android 11, помогает обеспечить безопасность пользователей с помощью таких функций как Private System, Private Safe и Personal Information Protection. Private System позволяет пользователям создавать отдельную системную учетную запись, которая запускает копию приложения и хранит данные отдельно от оригинальной учетной записи. С помощью Private Safe пользователи могут хранить свои важные данные, защищая их паролем в специальном зашифрованном пространстве и делая их недоступными для приложений, имеющих доступ к другим носителям. В ситуациях, когда приложения требуют от пользователей предоставления доступа к личной информации, функция Personal Information Protection позволяет отправлять в приложение пустую форму данных и получать доступ к приложению без раскрытия конфиденциальной информации.

«Мы рады использовать AWS для улучшения пользовательского опыта по всему миру, - добавил Дэвид Гу. «В будущем OPPO продолжит использовать AWS для развития и совершенствования сервисов, гарантируя, что все пользователи смогут оценить преимущества новых технологий, не беспокоясь о безопасности».