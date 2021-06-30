НИИ «Масштаб» Концерна «Автоматика» рассказал о построении доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений

АО «НИИ «Масштаб», входящее в Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, представило доклад на тему «Построение доверенной облачной инфраструктуры на базе отечественных решений».

В рамках доклада директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи АО «НИИ «Масштаб» Денис Агеев представил подходы к построению ЦОД для обработки, как открытой информации, так и информации ограниченного доступа с учетом возросших требований по импортозамещению. Денис Агеев презентовал платформу виртуализации ECP VeiL разработки НИИ «Масштаб». Он отметил, что качественным отличием системы является реализация защиты информации не средствами доверенной операционной системы, а возможностями продукта.

ECP VeiL - эффективное решение для создания виртуализованной инфраструктуры предприятий на базе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64. На базе виртуальных машин ECP VeiL могут функционировать практически все распространённые бизнес-приложения, включая межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота. Также благодаря поддержке ECP VeiL технологии GRID потребители могут использовать «тяжелые» приложения и создавать «виртуальные конструкторские отделы».

Продукт входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России (ЕРРП), в IV квартале 2021 г. планируется получение сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия.

«При построении комплексных отказоустойчивых решений АО «НИИ «Масштаб» большое внимание уделяет качеству совместной работы платформы ECP VeiL с отечественными продуктами для обеспечения их встречной или бесконфликтной работы. Вместе с технологическими партнерами мы стремимся к развитию рынка качественной российской продукции, предназначенной для построения эффективной доверенной облачной инфраструктуры», - отметил генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.