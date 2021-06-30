Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов

Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, представляет твердотельные NVMe-накопители DC1500M форм-фактора U.2 с интерфейсом PCIe. Новинка предназначена для ЦОДов со смешанными нагрузками. Благодаря поддержке Gen 3.0 x4 PCIe NVMe эти накопители имеют стабильно высокие показатели числа операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и обеспечивают низкую задержку при обработке широкого спектра нагрузок.

«Накопители DC1500M получили поддержку нескольких пространств имён, поэтому они отлично подходят для нагрузок, связанных с виртуализацией или веб-хостингом, — отметил Кит Скимменти (Keith Schimmenti), менеджер направления SSD корпоративного класса в Kingston. — DC1500M устанавливают новые стандарты качества для случаев применения, в которых показатель QoS и предсказуемо высокая производительность имеют первостепенное значение. Это касается высокопроизводительных облачных сервисов, записи и передачи мультимедийных файлов, а также работы с большими данными. ЦОДам необходимы надёжные накопители удобного в обслуживании форм-фактора и с поддержкой разнообразных функций корпоративного класса, которые упрощают обеспечение соответствия требованиям SLA».

DC1500M разрабатывались с прицелом на высокую производительность и надёжность в течение длительного времени. Это достигается благодаря современному интерфейсу Gen 3.0 x4 NVMe PCIe, поддержка которого обеспечивает отличную пропускную способность и минимальную задержку при работе с уже эксплуатируемыми и новыми платформами в ЦОДах. Новинка Kingston демонстрирует стабильно низкую задержку во время операций чтения и записи (менее 110 мкс и 206 мкс соответственно). Форм-фактор U.2 позволяет применять накопители в серверах Gen 3.0 и Gen 4.0 и системах хранения данных при подключении к слотам PCIe и использовать их с существующими объединительными платами под этот форм-фактор при сохранении удобства сервисного обслуживания и возможности «горячей» замены накопителей.

SSD DC1500M стали результатом развития идей, которые были реализованы в предыдущем поколении NVMe-накопителей Kingston, выполненных в форм-факторе U.2. Новые устройства могут похвастаться поддержкой обновлённых функций корпоративного класса, которые помогают повысить их производительность и надёжность в средах с высоким уровнем доступности. Среди этих функций сквозная защита канала передачи данных, поддержка нескольких пространств имён, защита от потери питания (PLP), а также передача телеметрии — они важны для обеспечения стабильной работы ЦОДов.

DC1500M дополнят уже существующие решения Kingston, включая загрузочные NVMe-накопители DC1000B, линейку имеющих сертификат VMware Ready™ SATA-накопителей DC500 и накопители DC450R. Все вместе они сформируют максимально полный портфель решений корпоративного класса для хранения данных в ЦОДах. Накопители защищены легендарным качеством до- и послепродажного сервисного обслуживания Kingston, а также 5-летней ограниченной гарантией.

SSD DC1500M появятся на рынке в версиях ёмкостью 960 ГБ, 1,92 ТБ, 3,84 ТБ и 7,68 ТБ.