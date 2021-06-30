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«Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит»

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») автоматизировала контакт-центр в группе компаний «Аскона» – крупнейшем в Европе производителе и ритейлере товаров для здорового сна. Для повышения скорости и качества взаимодействия с клиентами использована платформа Creatio от «Террасофт». Были оптимизированы процессы обработки обращений, поступающих через колл-центр, мессенджеры, социальные сети, электронную почту, от SERM/SMM-агентств и иных каналов коммуникации. В 2021 г. количество пользователей системы достигло 300 сотрудников.

До начала реализации проекта у «Асконы» не было единых стандартов и процессов коммуникаций с клиентами в различных каналах, а сотрудники контакт-центра использовали несколько инструментов, что снижало скорость взаимодействия с покупателями. Новая платформа объединила каналы коммуникаций: телефонию, SMS, социальные сети, мессенджеры, электронную почту и другие. Такой подход повысил эффективность операционной деятельности, позволил сотрудникам отслеживать всю историю взаимодействия с клиентом, получать и оперативно транслировать покупателю актуальную информацию о состоянии и истории покупок клиента, начислений и списания баллов программы лояльности.

Возможности системы позволяют автоматически идентифицировать клиента по номеру телефона и предоставлять онлайн-консультацию по его обращениям и заказам.

Чат-бот, доступный на сайте компании, а также в мессенджерах, помогает решать часть вопросов клиентов без привлечения операторов. Автоматизированный процесс обработки обращений включает единые правила регистрации и маршрутизации, с помощью которых обращения с определенными характеристиками попадают конкретным специалистам, качество работы которых непрерывно контролируется.

Важной частью нового продукта стала агрегация обратной связи, что позволяет обеспечить непрерывность изменений в рамках омниканального развития и улучшения качества сервиса.

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