Accenture разработала интеллектуальную аналитическую платформу для ритейла

Accenture разработала интеллектуальную аналитическую платформу для розничных компаний. С её помощью ретейлеры смогут решить широкий круг задач: от интеллектуального ценообразования и оптимизации промо-активностей до анализа и прогнозирования продаж.

Разработка Accenture реализована на стеке решений Microsoft с применением технологий Microsoft Azure, Big Data, AI/ML и PowerBI. Accenture совместно с Microsoft предоставили ознакомительный доступ к ней в Microsoft Technology Center.

«Аналитическая платформа Accenture апробирована и базируется на полученном нами опыте реализации проектов для заказчиков из разных регионов с различными запросами, - комментирует Артем Черников, старший менеджер Accenture Technology в России. - Она помогает компаниям на конкурентном розничном рынке добиться большей эффективности в продажах и маркетинге за счет использования интеллектуальных решений, аналитики и работы с большими данными».

Платформа способствует ценовой эластичности, определяет потенциальный спрос на товары, что позволяет оптимизировать цены для увеличения маржи, выручки или продаж. Также разработка позволяет скорректировать промо и выбрать оптимальные для продвижения товары и периоды. Промо можно планировать как в целом по сети, так и с учетом факторов и ожидаемых показателей по разным регионам.

Также интеллектуальная платформа может использоваться для более эффективного управления продажами: расчета маржинальности и выручки ретейлера, а также потерь в связи с отсутствием товара на полке. Помимо этого, разработка позволяет провести анализ паттернов поведения покупателей и их предпочтений в ассортименте.

Отдельный блок инструментов платформы связан с повышением качества обслуживания и работы розничной компании в целом. Используемое решение для оценки экономического эффекта от CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) помогает повысить эффективность цепочек поставок: например, передать информацию производителю о повышении спроса на сезонные товары. Решение для классификации инцидентов и обращений способствует улучшению качества обслуживания покупателей.

По словам Артема Черникова, среди российских и зарубежных ретейлеров пользуются спросом решения, влияющие на снижение затрат на логистику и оптимизацию цепочек поставок; позволяющие определить ценовую эластичность и оптимизировать цены для повышения прибыльности; помогающие выбрать, определить и спланировать промо-акции, сделать их наиболее эффективными.

«Платформа Accenture позволяет оперативно получить результат. Однако нужно понимать, что подобных коробочных решений, нацеленных на решение аналитических задач и базирующихся на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта, не бывает. В каждой компании данные накапливаются в индивидуальном формате, с собственной глубиной и уровнем детализации. Очень важно провести первичный анализ данных совместно с заказчиком, определить бизнес-цели и только после этого прогнозировать результат», - отмечает Артем Черников.

На сегодняшний день эксперты Accenture и Мicrosoft ведут демонстрации разработанной аналитической платформы клиентам, в рамках которых обсуждаются возможные сценарии применения в соответствии с решаемыми в компаниях бизнес-задачами.