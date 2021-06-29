РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC

Группа компаний РСК и Cornelis Networks подписали партнерское соглашение о сотрудничестве для дальнейшего развития российского рынка высокопроизводительных вычислений. РСК получила от Cornelis Networks наивысший партнерский статус уровня Elite+.

Cornelis Networks является технологическим лидером в области масштабируемых высокопроизводительных коммуникационных решений для сегментов HPC (высокопроизводительные вычисления), HPDA (высокопроизводительная аналитика данных) и AI (искусственный интеллект). Решения Cornelis помогают решать научные и другие задачи более чем 500 заказчикам во всем мире. Cornelis Omni-Path Express, преемник текущего коммуникационного решения компании, планируется к выпуску позднее в этом году и станет экономичным продуктом для обеспечения высочайшей производительности с широким и оптимальным набором сетевых функций.

«Мы надеемся, что РСК и Cornelis смогут обеспечить поддержку текущим пользователям Omni-Path в России и обеспечить конкурентоспособный выбор высокопроизводительных коммуникационных решений для удовлетворения их растущих потребностей», – отметил Алексей Шмелев, исполнительный директор группы компаний РСК.

«Мы очень рады продолжению нашей работы с группой компаний РСК и видим большие совместные возможности на российском HPC-рынке. Cornelis является независимой компанией, поэтому наш фокус в дизайне и разработке высокопроизводительных коммуникационных решений нацелен на поддержку всех процессорных архитектур и ускорителей», – подчеркнул Иан Вордроуп (Ian Wardrope), вице-президент Cornelis Networks по продажам в регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки).

Новое поколение решения «РСК Торнадо» предназначено для выполнения широкого спектра ресурсоемких научных и прикладных задач. Обновленная линейка интегрированных программно-определяемых и реконфигурируемых решений ориентирована на применение как в составе классических высокопроизводительных систем, так и для эффективного хранения и обработки данных, а также для создания систем искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), систем машинного и глубокого обучения (Machine Learning, Deep Learning - ML/DL).

Решение «РСК Торнадо» на основе узлов с процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения обеспечивает наивысшую вычислительную плотность для архитектуры x86 в индустрии с показателем 967,45 ТФЛОПС на стойку (+37% по сравнению с предыдущим поколением), распределенную систему хранения на узлах RSC Storage on-Demand емкостью 2,45 ПБ на шкаф (+36% по сравнению с предыдущим поколением) с пропускной способностью ввода/вывода на уровне 3,67 Тб/сек (в 2 раза больше по сравнению с предыдущим поколением) и лидирующий показатель энергоэффективности со 100% жидкостным охлаждением в режиме «горячая вода» всех электронных компонент. При этом пользователи получают линейную масштабируемость от малых систем в несколько серверов до тысяч серверов в составе больших кластеров или серверных ферм. Также предоставляются дополнительные возможности для оптимизации стоимости конечных решений за счет поддержки открытых стандартов и новых серверных продуктов Intel.

Решение «РСК Торнадо» на основе старших моделей процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения (до 40 ядер, TDP 270 Вт), модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, твердотельных накопителей Intel SSD и высокоскоростной коммуникационной сети со скоростью передачи данных 200 Гбит/сек обладает передовыми показателями компактности и вычислительной плотности (до 153 узлов в одном стандартном шкафу высотой 42U), а также обеспечивает возможность стабильной работы вычислительных узлов в режиме «горячая вода» при температуре хладоносителя до +65 °С на входе в вычислительные узлы и коммутаторы. Работа в режиме «горячая вода» для данного решения позволяет применить круглогодичный режим free cooling (24x365), используя только сухие градирни, работающие при температуре окружающего воздуха до +50 °С, что, в свою очередь, позволяет полностью избавиться от чиллеров. В результате среднегодовой показатель PUE системы, отражающий уровень эффективности использования электроэнергии, составляет менее чем 1,04, что является выдающимся результатом для HPC-индустрии.