Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис»

Недавно открытая в Томской области в рамках нацпроекта «Образование» школа «Интеграция» сообщила о начале использования на своих ПК отечественного офисного ПО «Р7-Офис». Использование данного решения учителями и административным персоналом дало возможность совместной работы над документами в привычном интерфейсе без потери функционала.

Главными стимулами перехода и выбора российского ПО в учреждении назвали потребность в офисном пакете, который полностью удовлетворял бы функциональные запросы учреждения, а также выполнение мероприятий по импортозамещению программного обеспечения в сфере образования.

Также представители школы отметили особые условия, на которых «Р7-Офис» предоставляется образовательным организациям, что также сыграло роль при выборе, поскольку в условиях дефицита финансирования учреждениям часто приходится искать максимальный баланс между ценой и функционалом. В случае с «Р7-Офис» компромиссов удалось избежать.

«Мы долго изучали отечественный рынок программного обеспечения и в результате приобрели “Р7-Офис”. Независимость от лицензионной политики зарубежных компаний является для нас приоритетом. Мы приобрели лицензионный пакет “Р7-Офис” на все компьютерное оборудование, используемое в школе» - отметила директор школы Интеграция Лилия Пикалова.

«Компьютеры, и как следствие ПО, становятся неотъемлемой частью жизни человека с самого раннего возраста. В связи с этим одна их приоритетных задач для образовательных учреждений – преподавать учащимся навыки работы с современными полнофункциональными решениями. Это позволяет создать основу знаний, на которой впоследствии пользователи смогут адаптироваться к любому ПО, будь то в учебе или работе. Такой подход требует качественного, развитого, совместимого с аналогичными форматами решения. Использование “Р7-Офис” обеспечивает образовательные учреждения всеми необходимыми инструментами, делает их независимыми от лицензионной политики зарубежных компаний, а также помогает сократить затраты на ПО», - сказала генеральный директор компании разработчика «Р7-Офис» Наталия Агафонова.