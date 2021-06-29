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«Эвотор» интегрировал сервис «Плати QR» от «Сбера» в приложение «Мобильный кассир» для iOS

ИТ-компания «Эвотор» доработала мобильное приложение «Мобильный кассир» для iOS. Теперь курьеры смогут принимать оплату через сервис от Сбера «Плати QR» не только с помощью смартфонов на Android, но и на iOS.

Сервис «Мобильный кассир» от «Эвотора» превращает смартфон в полноценную онлайн-кассу. Приложение позволяет принимать и фискализировать любые виды платежей: наличными, банковской картой, смартфоном, часами, по QR-коду и т.д. Для приема безналичной оплаты сервис использует две технологии «Сбера» «Плати QR» и Tap on Phone. До недавних пор принимать оплату по QR-коду можно было только на смартфоне на платформе Android. Теперь этот современный тип оплаты доступен и на iOS.

Мобильное приложение выглядит как рабочий экран смарт-терминала «Эвотор». При оформлении покупки среди способов оплаты нужно выбрать вариант «Оплата по QR-коду». В мобильном приложении будет сгенерирован QR-код на сумму покупки. Покупателю нужно считать код камерой смартфона, а затем оплатить покупку в мобильном приложении Сбербанка (Сбербанк Онлайн) или банка «Тинькофф».

«Эвотор» запустил сервис «Мобильный кассир» в декабре 2020 г. Сервис облегчает работу курьеров, официантов, выездных сотрудников, продавцов в торговом зале. Смартфон с приложением «Мобильный кассир» заменяет сразу нескольких устройств — онлайн-кассу, pos-терминал, сканер штрих-кодов. Для использования сервиса предпринимателям нужно иметь на торговой точке хотя бы один смарт-терминал или облачную кассу «Эвотор».

Технология «Плати QR» от «Сбера» интегрирована в смарт-терминалы «Эвотор» еще в июле 2020 г. Доступны два сценария оплаты. Кассир может сгенерировать QR-код на экране терминала или сканировать QR-код со смартфона покупателя. В настоящее время к сервису «Плати QR» подключено более чем на 100 тыс. смарт-терминалов «Эвотор».

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