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DataLine разработала катастрофоустойчивое решение для баз данных PostgreSQL

DataLine объявила о том, что у пользователей сервиса DBaaS (базы данных как сервис) появилась возможность размещать базы данных PostgreSQL в нескольких дата-центрах и объединять их в катастрофоустойчивый кластер. Новая реализация сервиса обеспечит доступность баз данных и приложений и защитит компании от потерь информации при выходе из строя целого ЦОДа.

С постоянным ростом значимости ИТ-технологий бизнес все больше нуждается в решениях, которые минимизируют простой и помогают восстановить штатную работу систем за минуты. В ответ на эту потребность специалисты DataLine реализовали катастрофоустойчивый кластер в облаке для баз данных PostgreSQL. Решение поможет компаниям, обслуживающим непрерывный поток клиентов, избежать финансовых и репутационных издержек из-за сбоев ИТ-инфраструктуры.

Катастрофоустойчивый кластер баз данных разнесен между двумя дата-центрами уровня Tier III, при этом журнал транзакций БД дополнительно резервируется в отказоустойчивом облачном хранилище S3. Текущее состояние базы данных, включая записи транзакций, дублируется на двух площадках. В случае полного отказа одного из дата-центров БД продолжит работу без сбоев на базе второй площадки.

«Катастрофоустойчивый кластер баз данных PostgreSQL дополнит нашу линейку сервисов класса Disaster Recovery. В сочетании с сервисом DRaaS новое решение поможет клиентам подойти к вопросу комплексно и обеспечить катастрофоуйстойчивость как для базы данных, так и для приложений», — отметил Михаил Соловьев, директор по развитию продуктов DataLine.

DataLine предоставляет по модели DBaaS базы данных PostgreSQL, My SQL, Mongo DB, Cassandra, Redis, Microsoft SQL. В рамках сервиса DBaaS инженеры DataLine администрируют системы управления базами данных, а также физическую и виртуальную инфраструктуру, на которой они размещены, управляют резервным копированием и мониторингом, оказывают помощь при настройке и техническую поддержку в круглосуточном режиме. Как и все остальные сервисы, DBaaS имеет SLA, в котором отражены, в частности, параметры доступности системы.

Владимир Бахур

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