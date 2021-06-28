SILA Union приняла участие в мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

В июне 2021 г. российская цифровая платформа SILA Union приняла участие в крупнейшем ИТ-мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», посвященном практике решения задач цифровизации. SILA Union - это одно из ведущих решений для сопровождения цифровой трансформации организаций, комплексного проектирования и совершенствования бизнес-процессов. На базе SILA Union выполняются проекты построения цифрового двойника, моделирования бизнес-архитектуры, бизнес-процессов, ИТ-архитектуры.

В наиболее востребованной и крупнейшей секции форума «Цифровая трансформация» выступила управляющий партнер компании SILA Union Елена Силкина. Выступление было посвящено роли процессного управления для цифровой трансформации, а также опыту проектов на базе программного обеспечения SILA Union, клиентами которого являются крупнейшие государственные и коммерческие организации.

SILA Union позволяет оцифровывать организации со всех сторон: бизнес-процессы; орг. структура; стратегия; показатели; ИТ-архитектура; риски; регламенты и др. Все описанные сущности взаимосвязаны и влияют друг на друга. Изменение в стратегии, влечет изменение в процессах, изменение в процессах влечет орг. изменения и т.д. – любая трансформация должна быть просчитана и обоснована.

Система SILA Union включена в реестр российских программ, поддерживает ведущие методологии, имеет современных интерфейс, инструменты анализа, планирования и расчета трансформационных изменений, возможности генерации отчетов и нормативной документации. А с учетом того, что на базе ПО выполняются критически-важные для организаций проекты, такие как «управление цифровой трансформацией», «моделирование и оптимизация процессов», «управление ИТ-архитектурой», «управление организационной структурой», «управление рисками», «стратегическое планирование», «СМК», «Lean», данный продукт востребован в любых государственных и коммерческих компаниях. Именно поэтому SILA Union заслужено получила награду премии CNews «Инновация года 2021», как лучшее решение по моделированию и цифровизации бизнес-процессов.