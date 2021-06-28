CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция
|

SILA Union приняла участие в мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

В июне 2021 г. российская цифровая платформа SILA Union приняла участие в крупнейшем ИТ-мероприятии «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», посвященном практике решения задач цифровизации. SILA Union - это одно из ведущих решений для сопровождения цифровой трансформации организаций, комплексного проектирования и совершенствования бизнес-процессов. На базе SILA Union выполняются проекты построения цифрового двойника, моделирования бизнес-архитектуры, бизнес-процессов, ИТ-архитектуры.

В наиболее востребованной и крупнейшей секции форума «Цифровая трансформация» выступила управляющий партнер компании SILA Union Елена Силкина. Выступление было посвящено роли процессного управления для цифровой трансформации, а также опыту проектов на базе программного обеспечения SILA Union, клиентами которого являются крупнейшие государственные и коммерческие организации.

SILA Union позволяет оцифровывать организации со всех сторон: бизнес-процессы; орг. структура; стратегия; показатели; ИТ-архитектура; риски; регламенты и др. Все описанные сущности взаимосвязаны и влияют друг на друга. Изменение в стратегии, влечет изменение в процессах, изменение в процессах влечет орг. изменения и т.д. – любая трансформация должна быть просчитана и обоснована.

Система SILA Union включена в реестр российских программ, поддерживает ведущие методологии, имеет современных интерфейс, инструменты анализа, планирования и расчета трансформационных изменений, возможности генерации отчетов и нормативной документации. А с учетом того, что на базе ПО выполняются критически-важные для организаций проекты, такие как «управление цифровой трансформацией», «моделирование и оптимизация процессов», «управление ИТ-архитектурой», «управление организационной структурой», «управление рисками», «стратегическое планирование», «СМК», «Lean», данный продукт востребован в любых государственных и коммерческих компаниях. Именно поэтому SILA Union заслужено получила награду премии CNews «Инновация года 2021», как лучшее решение по моделированию и цифровизации бизнес-процессов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками

ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское

Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года

ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну

ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман

Показать еще

Наука

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи
Показать еще