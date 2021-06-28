«Ростелеком» установил первые умные опоры в столице Южного Урала

Компания «Ростелеком» впервые установила умные опоры в столице Южного Урала городе Челябинске. Инновационные уличные устройства расположены в сквере на пересечении улиц Лазаретная и Цвиллинга. Две уличные мачты оснащены системой видеонаблюдения с аналитикой, видеоэкранами для трансляции фото- и видеоконтента, зарядными станциями для телефонов и электросамокатов. «Ростелеком» также установил в сквере точки Wi-Fi-доступа, которые в ближайшей перспективе будут обеспечивать отдыхающих бесплатным интернетом. Проект реализован провайдером в рамках контракта с администрацией Советского района города Челябинска.

Трехметровое умное устройство помогает обеспечивать мониторинг и контроль городской инфраструктуры, профилактику нарушений общественной безопасности. Вмонтированные видеокамеры осуществляют круглосуточное наблюдение за событиями независимо от погодных условий: снегопада, дождя, аномальной жары. Видео записывается с помощью камер и регистраторов и хранится в архиве в локальной системе видеонаблюдения администрации Советского района. Записи могут помочь в проведении розыскных и оперативно-следственных мероприятий.

Управление умными опорами осуществляется удаленно через личный кабинет. С помощью него заказчик может корректировать угол обзора видеокамер, включать и отключать электропитание, запускать функцию обогрева мачты в холодное время года, менять контент для умных экранов.

«Компания «Ростелеком» занимается установкой умных опор в стране с 2018 г. Наибольшую популярность они получили в Москве и Московской области. На Южном Урале первая умная опора была установлена нами еще в 2019 году в городе Сатке. Там устройство оснащено датчиками мониторинга и управления дорожной обстановкой, а также метеостанцией», - сказал Директор Челябинского филиала «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Умные опоры ставятся как в парках и скверах, так и во дворах многоквартирных домов. В зависимости от конкретных задач конфигурацию инновационной опоры легко изменить. Например, установить датчики экомониторинга, детекторы состояния дорожного полотна, устройства звукового оповещения и геометки для слабовидящих. Кроме того, цифровое устройство может быть оборудовано интеллектуальными уличными светильниками, панелью экстренной связи «Гражданин – полиция».