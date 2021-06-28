Российское подразделение «Сименс» разработало систему мониторинга производственной деятельности

Российское подразделение компании «Сименс» разработало систему мониторинга SiWatch, позволяющую повысить производительность труда персонала и снизить вероятность производственных травм. Решение построено с учётом российских реалий и апробировано на крупнейших нефтегазовых предприятиях России.

Система SiWatch состоит из четырех основных компонентов: носимых устройств типа «умные часы», сетевой инфраструктуры, облачной платформы (или ее локального аналога на базе ЦОД Заказчика) и веб-приложения. Этот программно-аппаратный комплекс обеспечивает распознавание действий сотрудника с точной пространственной привязкой к инфраструктуре предприятия, а также последующий анализ производственной эффективности и безопасности персонала. Геопозиционирование на открытой местности осуществляется с помощью GPS и ГЛОНАСС, в закрытом помещении – посредством технологии BLE (Bluetooth Low Energy).

SiWatch отслеживает перемещения сотрудников и распознает, какие технологические операции выполняются в тот или иной момент, а также соответствует ли порядок выполнения задач утвержденному технологическому регламенту предприятия. Кроме того, система измеряет пульс сотрудников, распознает паттерны движения и отправляет оповещения при критических значениях. Система позволяет принимать оповещения от сотрудника в виде голосовых заметок, отправляемых непосредственно с носимого устройства, а также сигналы тревожной кнопки SOS. Вся информация о состоянии сотрудника, его местоположении, выполняемой задаче и аудиозаметки доступны в онлайн режиме через веб-приложение.

Все это позволяет добиться прозрачности работы производственного персонала (индивидуальных сотрудников и оперативных групп) и дает возможность восстановить объективную картину в случае несчастного случая или спорных ситуаций, а также снижает уровень травматизма на производстве. Сотрудники также получают подсказки на экране «умных часов», что помогает им избежать критичных ошибок и создает более комфортные условия работы.

Новый мощный инструмент для мониторинга персонала от «Сименс» построен на базе открытых технологий по модульному принципу. Это позволяет легко адаптировать и унифицировать его под задачи конкретного предприятия, гибко масштабировать при увеличении нагрузки и объема обрабатываемых данных, интегрировать решение с другими IT-системами, в том числе с решениями на базе WinCC OA.

«Эффективность производства неразрывно связана с эффективностью работы не только оборудования, но и персонала, однако если для решения первой задачи существует множество различных автоматизированных систем, то по второму направлению практически отсутствуют какие-либо средства объективного контроля, что приводит к снижению персональной мотивации и общей эффективности предприятия, а также страдает производственная безопасность. Новое решение «Сименс» SiWatch стало ответом на этот актуальный запрос», – говорит Жанна Шалыгина, директор управления «Цифровое производство».