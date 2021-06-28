МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM

МТС сообщает о запуске суперкомпьютера MTS GROM, производительность которого достигает 2,26 петафлопс, что делает его третьим по мощности суперкомпьютером в России.

МТС будет использовать MTS GROM для развития цифровой экосистемы. На его основе Центр искусственного интеллекта МТС планирует реализовывать внутренние и внешние проекты в области клиентского сервиса и повышения операционной эффективности бизнеса. Суперкомпьютер ускорит создание и вывод на рынок продуктов в области машинного зрения и промышленной аналитики, обработки естественного языка, интеллектуального видеонаблюдения. Вузы, крупные научные и медицинские центры смогут использовать MTS GROM в исследованиях, связанных с моделированием сложных процессов.

Суперкомпьютер играет ключевую роль в обучении алгоритмов искусственного интеллекта. Вычислительные мощности MTS GROM позволяют создавать более сложные модели, проверять в разы большее количество гипотез и обучать нейронные сети в десятки раз быстрее, чем раньше. Это напрямую влияет на качество разрабатываемых Центром искусственного интеллекта МТС продуктов и скорость их вывода на рынок.

В дальнейшем высокопроизводительные мощности MTS GROM станут доступны российским компаниям в портфеле провайдера #CloudMTS. Это позволит крупному бизнесу кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных. Стартапам – в сотни раз снизить затраты на высокопроизводительные вычисления для анализа речи, обработки видео и распознавания лиц. Например, в финтехе ресурсы MTS GROM могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или для оценки кредитных рисков.

Суперкомпьютер развернут облачным провайдером #CloudMTS в собственном дата-центре МТС на базе комплексного решения NVIDIA DGX SuperPOD. Данное решение обеспечивает не только быстроту внедрения супервычислительных систем, но и масштабируемую производительность для выполнения самых сложных задач ИИ и высокопроизводительных вычислений.

MTS GROM является самым мощным суперкомпьютером не только в российском, но и в европейском и американском телекоме. В мировом рейтинге высокопроизводительных машин он занимает 241 место.

«Объединение возможностей разных направлений экосистемы МТС для решения общих технологических задач позволяет нам в кратчайшие сроки реализовывать масштабные инфраструктурные проекты. Так, всего за месяц облачный провайдер #CloudMTS под наши задачи, связанные с разработкой продуктов на основе искусственного интеллекта, построил один из мощнейших суперкомпьютеров в России», – отметил руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Александр Ханин.

«Сегодня мы разрабатываем решения не только для повышения эффективности собственных бизнес-процессов Группы МТС, мы также помогаем российскому бизнесу идти по пути ИТ-трансформации. Скорость запуска продуктов и качество их работы – параметры, на которые напрямую влияет использование суперкомпьютера, – бесспорно, являются одними из ключевых факторов успеха на высококонкурентных рынках цифровых сервисов. Поэтому запуск суперкомпьютера MTS GROM – важный шаг не только для группы МТС, но и для всей российской ИТ-индустрии, а также для научного сообщества, которому мы обязательно предоставим доступ к ресурсам MTS GROM для ускорения перспективных научных разработок», – добавил Александр Ханин.