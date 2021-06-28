«МаксимаТелеком» и Администрация Нижнего Новгорода будут сотрудничать в сфере цифровизации городского хозяйства

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и генеральный директор технологической компании «МаксимаТелеком» Борис Вольпе подписали соглашение о сотрудничестве в целях повышения качества жизни и развития экосистемы цифровых муниципальных услуг.

Соглашение предусматривает совместное развитие цифровых сервисов для городского хозяйства Нижнего Новгорода. Планируется, что администрация Нижнего Новгорода и «МаксимаТелеком» будут внедрять решения по управлению городскими процессами, направленные на повышение качества муниципальных услуг и комфорта жителей.

Одним из ключевых проектов в рамках сотрудничества станет внедрение цифровой платформы для объективного контроля объемов и управления вывозом снега на снегосплавильные муниципальные станции. С ее помощью администрация города планирует развивать городскую систему контроля при утилизации снега в осенне-зимний период.

«Сегодня мы подписали договор с компанией “МаксимаТелеком”, предусматривающий реализацию различных проектов с сфере цифрового управления хозяйством. У нас есть конкретный проект, который мы готовы совместно реализовать. Он касается обеспечения контроля за объемом вывоза снега и его утилизации на станции снеготаяния. Как показал опыт использования подобного комплекса в других городах, экономия от его внедрения составит порядка 15-20% бюджетных средств, выделяемых на вывоз снега. Внедрять это, совершенно точно, необходимо», - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам главы города, Нижний Новгород активно двигается в рамках программы построения цифрового города, как в части экономической составляющей, так и хозяйственной - в транспорте, содержании дорог, коммунальном хозяйстве. Технологические решения «МаксимаТелеком» могут быть востребованы в транспорте при контроле за оплатой проезда и количества перевозимых пассажиров, а также при создании платформы, обеспечивающей обратную связь с жителями города, контроль за отработкой их обращений.