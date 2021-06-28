Как сделать цифровую трансформацию бизнеса реальностью
Основные направления цифровой трансформации
Цифровая трансформация не является канонически-жестким термином, но бизнес-сообщество определяет его, как глубокое проникновение современных цифровых технологий в работу компании, нацеленное на изменение трех основных аспектов ее деятельности:
1. Корпоративная культура.
2. Подходы к управлению компанией.
3. Коммуникации.
Разница между автоматизацией, цифровизацией и цифровой трансформацией
Автоматизация – это процесс применения технических средств и математических методов для упрощения человеческого труда и повышения эффективность бизнеса. Цифровизация – это пересекающийся с автоматизацией процесс внедрения и применения исключительно цифровых технологий, для выполнения работ или управления процессами. Цифровая трансформация – это эволюция цифровизации, расширенная и углубленная, в контексте технологий XXI века.
Цифровая трансформация характерна не только для ИТ-отрасли
«Каждая индустрия по-своему подвержена в той или иной степени процессу цифровой трансформации – эволюционному развитию компании с применением современных технологий, практик, концепций. Проходя процесс цифровой трансформации, бизнес видоизменяется», - отметил Сергей Федотов, руководитель отдела МТО транспортной компании «Байкал-сервис».
Подходы к цифровой трансформации
Компании проводят осознанную цифровую трансформацию бизнеса двумя основными путями:
- Сверху – собственник/высшее руководство принимает решение о необходимости проведения цифровой трансформации и спускает это решение на ответственных CDO, CDTO и CIO, а те, в меру своего понимания, начинают этот процесс. Осознание не всегда созидательно и естественно.
- Снизу – инициаторами становятся CDO, CDTO и CIO, с осознанием, где и что нужно делать. Это более логичный и правильный подход, который с большей степенью вероятности может привести к положительному результату.
Некоторые компании проходят процесс цифровой трансформации неосознанно. Мы проводили опрос среди своих клиентов «Заявлен ли в Вашей компании процесс цифровой трансформации?»:
Препятствия на пути к цифровой трансформации бизнеса
Пожалуй, основное препятствие – отсутствие глубокого понимания и спешка в попытке соответствовать тренду. Вторым препятствием на пути к эффективной цифровой трансформации бизнеса является попытка жестко спланировать этот процесс как проект с понятными этапами и тайм-лайном. Третье препятствие – это естественное сопротивление человека изменениям. С этим препятствием можно работать, главное – знать как и принимать не как проблему, а как задачу.
Зачем компании нужна цифровая трансформация?
Компания не потерпит крушения, если не проведет цифровую трансформацию, в среднесрочной и долгосрочной перспективе высоковероятно перестанет быть конкурентной и может начать проигрывать на рынке. ИТ-компании, такие как Cisco Systems, зачастую инициируют внутренний процесс цифровой трансформации раньше других. Технологическое лидерство в купе со стратегией визионерства позволяет проактивно менять подходы и методы работы, тем самым трансформируя собственный бизнес. Клиент, взаимодействуя с таким партнером, получает не только продукты и решения, которые можно назвать достаточно полным и универсальным набором инструментов для проведения цифровой трансформации бизнеса практически из любой отрасли, но и экспертизу по эффективному встраиванию новых процессов в повседневную деятельность сотрудников.
Цифровая трансформация и ее влияние на ведение бизнеса
В 2020-2021 гг. цифровая трансформация стала реальностью - компании вынуждены были через принуждение внешнего негативного фактора поменять внутренние процессы организации: контроль сотрудников, проработать вопросы безопасности удаленной работы, а самым ярким примером, стало кратное повышение использования средств удаленной коммуникации (например, Webex) для трансформации коммуникаций.
«Пандемия стала дополнительным стимулирующим фактором, ускорив уже наметившийся тренд. Мы стали быстрее и эффективнее проводить встречи в удаленном формате, бизнес стал работать быстрее и эффективнее», - сказал Александр Ахмаев, вице-президент консалтинговой компании VLM-Invest.
Илья Зубаревич