Фонд защиты прав дольщиков установит ПО Rewtas для мониторинга времени сотрудников

Согласно результатам конкурса, разработка CorpSoft24 – система централизованного управления трудовыми ресурсами Rewtas, будет внедрена в Фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства провел конкурс на оказание услуг по внедрению системы мониторинга рабочего времени сотрудников и анализа эффективности организации бизнес-процессов. Победу в конкурсе одержала компания CorpSoft24 с решением Rewtas. Общая стоимость работ по государственному контракту, включая внедрение и поддержку в течение 2 лет, составляет 5,292 млн руб.

Rewtas поможет Фонду эффективно управлять рабочим временем не менее 200 сотрудников. Решение будет интегрировано с системой 1С в части перечня должностных обязанностей сотрудников, что позволит настроить функциональность Rewtas максимально гибко для каждого пользователя. Кроме того, в будущем предусмотрена возможность интеграции решения с BI-системой для расширенной аналитики.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства создан Правительством РФ 20 октября 2017 года, чтобы урегулировать отношения между застройщиками и дольщиками и способствовать созданию в России безопасного и честного рынка долевого строительства. Организация проверяет документацию застройщиков, формирует компенсационный фонд дольщикам в случае банкротства застройщика и финансирует работы на незавершенных объектах строительства.

«Проект с Фондом станет первым крупным внедрением Rewtas в государственном секторе, где потенциал использования решения очень велик. Это значимый проект для нашей компании, который открывает разработке CorpSoft24 дорогу в B2G», — отметил Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

Rewtas поддерживает механизмы согласования задач, учета основного и подготовительного времени, фиксации результатов работ, а также самоорганизации выполняемых работ. Система отражает весь процесс выполнения задач и позволяет руководителю оценивать текущие результаты работ.

Система Rewtas позволяет отслеживать целевое использование высококвалифицированного персонала. Также Rewtas имеет встроенную подсистему биометрической идентификации сотрудников, основанную на распознавании лиц и специальном ПО, запатентованном CorpSoft24.

Rewtas от CorpSoft24 включена в Реестр отечественного ПО 8 марта 2021 года.