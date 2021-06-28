CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

«Билайн» ускорил оформление клиентов при помощи технологии распознавания документов Smart ID Engine

«Билайн» использует технологии распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine для ускорения процесса продаж сим-карт в фирменных розничных магазинах и офисах во всех регионах России. Поставку и интеграцию программного продукта, разработанного специалистами российской компании Smart Engines, выполнила «Лига цифровой экономики». На текущий момент в рамках проекта «Билайну» было поставлено 12 млн распознаваний.

Для регистрации нового клиента при продаже сим-карты сотруднику офиса достаточно сфотографировать или отсканировать паспорт покупателя. Система Smart ID Engine буквально за секунду автоматически распознает паспортные данные и заполняет необходимые поля карточки абонента в информационной системе. Сотруднику остается подтвердить эти данные перед их внесением в систему учета клиентов.

Высокая скорость и точность автоматического извлечения данных в Smart ID Engine достигается за счет использования фирменных алгоритмов ИИ, разработанных учеными Smart Engines. В их основе лежат передовые научные достижения исследователей компании в области создания новых архитектур компактных и энергоэффективных нейронных сетей. Техническое решение на базе Smart ID Engine обеспечивает безопасность обработки персональных данных в процессе распознавания, так как изображения документов абонентов не передаются на обработку на внешние ресурсы или сервисы, использующие ручной ввод.

«Быстрая регистрация клиента в офисе для наших покупателей это не только обеспечение большего комфорта, но и повышение уровня безопасности для здоровья в условиях пандемии. Внедрение технологий Smart Engines для распознавания документов позволяет сократить очереди в офисе. Автоматическое распознавание позволило в два раза сократить временные затраты при оформлении продажи сим-карты новому абоненту», – комментирует Игорь Герасимов, директор розничного управления Билайн.

«Мы рады развитию сотрудничества с «Билайном» и уверены, что применение наших решений найдет дальнейшее расширение в системах обслуживания и поддержки клиентов мобильного оператора», – комментирует кандидат технических наук Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

«Автоматическое распознавание документов – современный стандарт обслуживания клиентов. Мы рады участвовать в проекте для такого крупного заказчика, теперь множество абонентов «Билайн» смогут воспользоваться улучшенным сервисом. Наша компания активно работает в этом сегменте, внедряя лучшие решения на рынке», – сказал Олег Пашинин, директор практики ECM «Лиги цифровой экономики».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками

ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское

Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года

ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну

ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман

Показать еще

Наука

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи
Показать еще