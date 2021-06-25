«Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона»

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрила систему управления заказами (Order Management System) на платформе Creatio в группе компаний «Аскона» – производителе и ритейлере товаров для здорового сна. Новая система позволит ускорить и упростить оформление заказов во всех розничных каналах продаж сети, обеспечит омниканальность и повышение качества клиентского сервиса. В планах компании - подключить к системе более 900 магазинов России и СНГ.

Система управления жизненным циклом заказа (OMS) является одним из основных компонентов целевой ИТ-архитектуры «Асконы». Решение на платформе Creatio существенно сокращает риски нарушения обещаний, данных клиенту, и охватывает полный спектр бизнес-процессов компании с момента формирования товарного предложения до его фактического исполнения и коммуникации с покупателем. Система обеспечивает единство информации о сроках исполнения и статусах заказа, доступной клиентам «Асконы» во всех каналах коммуникации (колл-центрах, чатах, месенджерах, социальных сетях, сайте и розничных торговых точках). За счет непрерывного мониторинга жизненного цикла заказа она показывает точки роста, возможную оптимизацию операционной деятельности, проактивного исполнения и коммуникации на пути к обеспечению лучшего клиентского сервиса.

Реализация продукта OMS выполнялась параллельно с другими ключевыми проектами компании: POS, PIM и CRM-решением для служб, коммуницирующих с клиентом, а также доработками ERP.

С начала 2021 г. два магазина в Москве перешли на новый формат приема заказов. Перевод крупных торговых точек происходил в самый высокий сезон - предновогодний период.

«Внедрение OMS стало важным этапом цифровой трансформации нашей компании. Специалисты работали над системой параллельно с другими ИТ-проектами. Нам требовалось наладить коммуникацию сразу четырех команд, да еще в период пандемии. Система управления заказами показала свою эффективность в рамках «пилота», и мы планируем тиражировать данное решение на другие магазины, а также продолжать интеграцию с процессами обеспечения жизненного цикла заказа. В планах «Асконы» - увеличить выручку в 1,5 раза за счет кросс-продаж продукции, ускорить отгрузки со складов, и, конечно, сформировать лояльность к бренду «Аскона» как к ритейлеру с удобным сервисом», - сказал Андрей Орлов, ИТ-директор группы компаний «Аскона».