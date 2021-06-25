«Максимателеком» и «Трансмашхолдинг» будут сотрудничать в сфере цифровизации депо

«Максимателеком» и технологический провайдер Ctrl2GO – партнер «Трансмашхолдинга», подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную реализацию проектов по цифровизации процессов технологического обслуживания и ремонтов (ТОиР) подвижного состава, а также разработку цифровых решений для повышения безопасности и эффективности работы сотрудников предприятий холдинга и внешних промышленных заказчиков.

В основу проектов лягут совместные разработки компаний, в том числе, платформа «Максимателеком» для цифровизации сервисов на всех этапах цикла ТОиР и цифровой комплекс «SmartTeam» от Ctrl2Go, обеспечивающий цифровой мониторинг и рост промышленной безопасности и производительности труда.

Решение работает на базе технологий дополненной реальности (augmented reality, AR), special computing и беспроводной высокоскоростной связи. Она объединяет носимые устройства (очки дополненной реальности) и цифровую инфраструктуру для обработки и передачи данных и удаленных консультаций. При этом умные очки можно устанавливать на любую каску, демонстрируя с их помощью подсказки и схемы оборудования непосредственно в ходе работ.

Платформа позволяет работникам сервисных депо автоматизировать контроль подвижного состава, получать объективную информацию по каждому из этапов технических работ, а также анализировать статистику производственных операций и вести online мониторинг показателей ремонтов. За счет раннего выявления и устранения дефектов путем перевода этих процессов в цифровой этого предприятия могут повысить качество проведения ремонтов и технического обслуживания подвижного состава, сокращая операционные и капитальные затраты.

«"Максимателеком" с 2013 года работает в сложных локациях, где используется рельсовый транспорт. За это время мы накопили большой опыт обслуживания нашей технологической инфраструктуры в подвижном составе метро, поездах «Иволга» и других видах железнодорожной техники. На основе этой экспертизы мы развиваем собственные и партнёрские решения вместе с крупнейшими промышленными лидерами. Сотрудничество охватит широкий спектр направлений: от цифровизации сервисов депо до разработки новейших решений в сфере ТОиР. Уверен, что вместе мы выйдем на новый уровень цифровизации целой отрасли, предлагая рынку эффективные решения, в том числе для тиражирования в других индустриях», — прокомментировал Борис Вольпе, генеральный директор «Максимателеком».

«Группа компаний Ctrl2Go фокусируется на цифровых проектах индустрии 4.0. для крупнейших промышленных предприятий. В рамках сотрудничества с «Максимателеком» мы сконцентрируемся на разработке цифровых решений, направленных на повышение производственной эффективности персонала индустриального сектора. Мы ожидаем, что технологии объективного контроля выполнения работ, визуальный контроль и фиксация дефектов за счет развития носимых устройств и интеграции решений в IT контур заказчиков позволит достичь быстрых бизнес эффектов для промышленных компаний», — прокомментировал Александр Дмитриев, операционный директор компании Ctrl2Go, генеральный директор компании Ctrl2Go Solutions.