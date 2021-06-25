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«Крок» поделится экспертизой по построению беспроводных сетей в промышленности

29 июня ИТ-компания «Крок» совместно с инженерной командой компании Cisco проведет онлайн-митап по построению беспроводной промышленной сетевой инфраструктуры. На демо-стенде эксперты продемонстрируют различные сценарии работы беспроводных промышленных сетей и поделятся лучшими практиками внедрения.

Митап будет полезен ИТ-директорам, главным инженерам, руководителям отдела автоматизации и всем, кто отвечает за построение сетей передачи данных на предприятии. Специалисты «Крок» и команды Cisco расскажут о новых сценариях применения беспроводных сетей в промышленности. Эксперты дадут рекомендации, как выбрать топологию построения беспроводных сетей, как построить сверхнадежную беспроводную сеть для подвижных объектов с бесшовным роумингом, а также какие решения можно использовать во взрывоопасных средах.

Слушатели узнают, как снизить расходы на построение или модернизацию внутренних сетей и упростить организацию рабочих процессов, связанных с передачей данных. На митапе также рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением связи на труднодоступных и промышленных объектах.

На примере оборудования Cisco спикеры митапа разберут решения для беспроводных промышленных сетей, расскажут об их функционале и особенностях применения. С помощью демо-стенда слушателям продемонстрируют кейсы внедрения беспроводных решений в промышленности.

«Современные беспроводные технологии фундамент для внедрения новых цифровых сервисов на производстве. Поэтому они так активно набирают обороты в промышленности. Надежные беспроводные сети позволяют повысить мобильность персонала и автоматизировать процессы, связанные с подвижными объектами. Вместе с Cisco мы внедряем такие решения в ряде российских предприятий и хотим поделиться своим опытом на митапе. Мы поможем слушателям разобраться в вопросах построения беспроводных промышленных сетей, расскажем об особенностях их применения для различных задач и покажем несколько интересных кейсов», — говорит спикер митапа и эксперт по беспроводным сетям ИТ-компании «Крок» Виктор Беляев.

Онлайн-митап состоится 29 июня в 11.00. Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте «Крок».

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